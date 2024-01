Exclusief interview met Charles Adkins, de nieuwe president van Hedera

De blockchain-industrie groeit in een snel tempo. In de afgelopen maanden zagen we projecten als Sui, Sei, Manta en Celestia live gaan en duizenden gebruikers trekken. In dit exclusieve interview worden we vergezeld door Charles Adkins, de onlangs benoemde president van Hedera, een van de leidende spelers in de branche. Hij deelt zijn ervaringen en ambities van de organisatie.

Gefeliciteerd met uw recente benoeming. Hoe gaat het tot nu toe?

Bedankt, tot nu toe was het een geweldige ervaring. Hedera is een zeer interessant platform, met een breed en uitgebreid ecosysteem van verschillende projecten die voortbouwen op het netwerk. Naast het netwerk zelf zijn er verschillende belangrijke entiteiten waarmee ik graag nauwer wil samenwerken:

De Hedera Council, een groep van maximaal 39 van ‘s werelds meest toonaangevende organisaties, die zich inzetten voor netwerkinnovatie, stabiliteit en de voortdurende decentralisatie van Hedera.

Swirlds Labs, het team dat Hedera heeft opgericht en uitgebouwd, dat nu de ontwikkeling en ondersteuning van het netwerk levert;

De HBAR Foundation, die fungeert als een geïntegreerde krachtvermenigvuldiger om bouwers en makers te helpen de uitdagingen van het op de markt brengen van ideeën te overwinnen en tegelijkertijd hun gebruik van het Hedera-netwerk te ondersteunen;

De Hashgraph Association, een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich richt op het opbouwen van een levendig, innovatief ecosysteem voor startups, ondernemingen en overheidsinstellingen over de hele wereld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van Hedera.

De DLT Science Foundation, een samenwerking voor kennisdeling tussen de academische wereld, de industrie, ontwikkelaars en de overheid om gedistribueerde grootboektechnologie in het bedrijfsleven en de samenleving te bevorderen.

Kunt u kort vertellen over Hedera en hoe u de nieuwe werkplek vindt?

Hedera is een volledig open source, proof-of-stake, openbaar netwerk en bestuursorgaan voor het bouwen en implementeren van gedecentraliseerde applicaties. Het netwerk biedt ontwikkelaars drie primaire diensten: smart contracts, consensus- en tokendiensten. Hedera is uniek omdat het ongelooflijk snel, energiezuinig (CO2-negatief) en veilig is; allemaal voordelen die kunnen worden toegeschreven aan het onderliggende hashgraph-consensus algoritme.

Hedera’s community en de daarmee verbonden entiteiten zijn gevuld met getalenteerde en toegewijde mensen en leiderschap die geloven in de steeds groter wordende toekomst van gedecentraliseerde grootboektechnologie (DLT). Samenwerken met mensen als Dr. Leemon Baird, medeoprichter van Hedera en co-CEO van Swirlds Labs; Mance Harmon, mede-oprichter en co-CEO, Brett McDowell, voorzitter van Hedera, Andrew Aitken, Chief Open Source Officer, evenals raadsleden van onder meer Dell Technologies, abrdn, Google, IBM en onze meest recente aanwinst Hitachi, betekent dat ik omringd ben door de beste geesten in de branche.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Gefeliciteerd met het toevoegen van Hitachi als bestuurslid. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

De samenwerking met Hitachi is belangrijk voor het netwerk. Via dit nieuwe partnerschap zal Hitachi de gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) van Hedera inzetten om proof-of-concepts te creëren voor end-to-end zichtbaarheid van de supply chain. Hitachi brengt cruciale expertise op het gebied van machinaal leren en generatieve AI naar het ecosysteem van Hedera, en heeft zijn technologische expertise al ingezet om waardevolle blockchain-technologieoplossingen te ontwikkelen in betalingssystemen, toeleveringsketens, voorspellend onderhoud en mining.

De diversiteit van de raad van Hedera en de omvang van het aantal betrokken leden bevestigen dat Hedera een leider in de sector is, DLT op mondiale schaal uitbreidt en als blauwdruk fungeert voor de toekomst van gedecentraliseerde technologie. Dat gezegd hebbende, kijkt Hedera altijd vooruit en we willen graag dat meer entiteiten zich bij de Raad aansluiten en ervoor zorgen dat het netwerk een zo groot mogelijke impact heeft. Deze bekende namen, zoals Hitachi, verlenen nog meer geloofwaardigheid en een herkenbare branding aan mensen over de hele wereld die nog steeds twijfelen over DLT. Hopelijk benadrukken deze benoemingen andere manieren waarop DLT kan worden ingezet en bieden ze extra geruststelling aan degenen die adoptie overwegen.

Hoe kan Hitachi het ecosysteem van Hedera helpen?

Hitachi brengt nieuwe capaciteiten naar de Raad en versterkt het netwerk via zijn technische en onderzoekscapaciteiten. Zijn leiderschap op het gebied van door innovatie geleide industriële gebruiksscenario’s maakt Hitachi een unieke en waardevolle toevoeging aan de Raad. Hitachi en zijn dochterondernemingen hebben hun technologische expertise al ingezet om waardevolle blockchain-technologieoplossingen te ontwikkelen op het gebied van betalingssystemen, toeleveringsketens, voorspellend onderhoud en mining. Hitachi brengt ook verdere expertise en innovatie op het gebied van machinaal leren en generatieve AI-technologieën naar de Raad, waardoor de brede, gevarieerde expertise die de kennisbasis vormt, wordt vergroot.

Hitachi heeft een geschiedenis in het ontwikkelen van toekomstgerichte technologie voor industriële, energie-, infrastructuur- en mobiliteitsoplossingen en de Web3-infrastructuur wordt steeds aantrekkelijker voor grote ondernemingen, die nog nooit eerder de transparantie en verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen en andere systemen hebben kunnen aantonen. zo dringend nodig in de huidige tijd.

Waarom denkt u dat zoveel grote bedrijven Hedera verkiezen boven andere blockchains?

Hedera is uniek omdat het ongelooflijk snel, energiezuinig (koolstofnegatief) en veilig is in vergelijking met andere netwerken. Al deze voordelen kunnen worden toegeschreven aan het onderliggende hashgraph-consensusalgoritme. Hedera is een baken van innovatie op het gebied van digitale technologie. Dit platform is niet zomaar een blockchain; het is een nieuwe vorm van DLT. Met haar unieke aanpak zet Hedera nieuwe standaarden voor dApps- en DLT-use cases.

Door gebruik te maken van een uniek consensusalgoritme biedt Hedera een veiliger, sneller en efficiënter platform dan traditionele blockchains. Met zijn snelle transacties, ongeëvenaarde beveiliging, voorspelbaarheid van transactiekosten en eerlijk consensusmechanisme is Hedera een gamechanger in DLT en heeft het aanzienlijke schaalbaarheid en groei mogelijk gemaakt voor entiteiten over de hele wereld die fungeren als katalysator voor gedecentraliseerde grootboektechnologie. Bedrijven als Atma.io, TOKO en ServiceNow zijn slechts enkele van de succesverhalen die Hedera trekt.

Hoe werkt de Raad van Bestuur van Hedera en wat voor soort bedrijven wilt u in de toekomst toevoegen?

Hedera’s Raad van Bestuur werkt samen met collega’s om een stabiel, gedecentraliseerd netwerk te bevorderen en te besturen dat is ontworpen voor toepassingen in de echte wereld. Raadsleden beheren de eerste set knooppunten op het netwerk van Hedera. Alle leden hebben een maximale ambtstermijn van drie jaar, met maximaal twee opeenvolgende termijnen en een gelijke stem bij netwerk- en platformbeslissingen. Swirlds, de maker van hashgraph, heeft een permanente zetel en een gelijke stem.

De Hedera Council bestaat uit maximaal 39 diverse, samenzweringsbestendige organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor netwerkinnovatie en de voortdurende decentralisatie van het Hedera-netwerk. De raad omvat al diverse toonaangevende organisaties zoals abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi Amerika. Ltd., IBM, het Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro en Zain Group.

Hedera kijkt altijd vooruit naar de toekomst. De raad wil graag meer entiteiten erbij betrekken om ervoor te zorgen dat alle allianties een zo groot mogelijke impact hebben.

De blockchain-industrie wordt zeer competitief. Wat onderscheidt u van bijvoorbeeld Ethereum, Solana en Avalanche?

Hedera valt op in het landschap door de unieke combinatie van snelheid, veiligheid en duurzaamheid. Hedera maakt een hoge doorvoer en lage, voorspelbare transactiekosten mogelijk. De Raad van Bestuur van Hedera zorgt voor decentralisatie, terwijl de robuuste veiligheidsmaatregelen de raad bestand maken tegen veelvoorkomende aanvallen. Bovendien onderscheidt Hedera zich door haar toewijding aan duurzaamheid, omdat het gebruik maakt van een energie-efficiënt proof-of-stake-mechanisme. Uit onderzoek van University College London (UCL) is gebleken dat Hedera het netwerk is met het laagste totale energieverbruik dat meer dan vijf miljoen keer minder energie verbruikt dan andere netwerken. Uit het onderzoek bleek ook dat Hedera het meest innovatieve, duurzame grootboek voor de gedecentraliseerde economie is, dat in staat is om met minder energie te werken dan het energieverbruik van een gewoon huis.

Ten slotte, met een focus op het bereiken van mainstream adoptie, onderscheiden Hedera’s innovatieve kenmerken en strategische partnerschappen zich door een betrouwbare en schaalbare oplossing te bieden voor ondernemingen die op zoek zijn naar een geavanceerd gedecentraliseerd grootboektechnologieplatform.

Hedera lanceerde Stablecoin Studio in september. Hoe gaat het tot nu toe?

Stablecoin Studio is beschikbaar gesteld door Hedera, The HBAR Foundation, Swirlds Labs en ioBuilders en is een open-source SDK die het voor Web3 stablecoin-platforms, institutionele emittenten, ondernemingen en betalingsproviders gemakkelijk maakt om stablecoin-applicaties op het Hedera-netwerk te bouwen. Sinds de lancering is de toolkit door veel entiteiten geïntegreerd, waaronder een publiekelijk gedeeld proefprogramma onder leiding van Shinhan Bank, waarbij meerdere andere banken in APAC betrokken zijn, en waardoor organisaties eenvoudig stablecoin-applicaties kunnen bouwen.

Wat zijn uw vooruitzichten voor 2024? In termen van Hedera en de blockchain-industrie in het algemeen?

Met een groeiend ecosysteem en strategische partnerschappen is Hedera klaar voor een grotere adoptie. De industrie als geheel zal waarschijnlijk getuige zijn van een verhoogde integratie van blockchain-oplossingen in alle sectoren, met de nadruk op schaalbaarheid en duurzaamheid. Naarmate de gedecentraliseerde technologie volwassener wordt, positioneert Hedera’s toewijding aan innovatie, veiligheid en efficiëntie deze in een gunstige positie. Over het geheel genomen is 2024 veelbelovend voor zowel Hedera als het bredere landschap, waardoor de reguliere acceptatie en de evolutie van gedecentraliseerde technologieën toenemen.

U heeft een ecosysteemfonds van $408 miljoen goedgekeurd. Wat is uw doel hiermee? Welke sectoren wilt u financieren?

De Hedera Council heeft een substantiële toewijzing van 4,86 miljard HBAR goedgekeurd, momenteel geschat op ongeveer $408 miljoen, voor zijn ecosysteemfonds. Deze strategische stap is gericht op het versterken van de ontwikkeling van het netwerk en het versterken van de gedecentraliseerde bestuursstructuur. Dit fonds zal worden gebruikt om het ecosysteem van Hedera te ontwikkelen en startups en bedrijfsbouwers te helpen die op Hedera opereren. Het zal door het bestuur van Hedera worden toegewezen aan bestaande initiatieven, waaronder de HBAR Foundation, de Hashgraph Association en de DLT Science Foundation. Deze fondstoewijzing, die in 2023 plaatsvond, toen het netwerk meer dan 33 miljard transacties in de echte wereld uitvoerde, betekent de toewijding van de Hedera Council aan zijn visie op een toekomst van gedecentraliseerde digitale transacties.

We hebben de activiteit in sommige populaire blockchains zien afnemen. Hoe bent u van plan om Hedera te helpen dit lot te vermijden?

Ik hoop mijn ervaring en expertise op het gebied van financiële dienstverlening, overheidsadministratie, go-to-market-strategie en Web3-technologie in deze functie in te brengen. Ik ben al geruime tijd betrokken bij deze ruimtes en heb veel geleerd dat ik kan toepassen om de voortdurende groei van Hedera te ondersteunen. Ik denk dat het netwerk aantrekkelijk is voor veel toepassingen en ontwikkelaars, vooral vanwege de snelheid, energie-efficiëntie en veiligheid. Hedera bestaat al een hele tijd en steeds meer projecten maken gebruik van de technologie van Hedera.

Waar wilt u dat Hedera over de komende vijf jaar is?

Ik hoop dat iedereen over vijf jaar het onderliggende netwerk van Hedera zal gebruiken zonder het zelfs maar te weten. Idealiter draaien veel gedistribueerde applicaties op Hedera en bieden ze de verantwoordelijkheid en transparantie die web 3 biedt in een naadloze gebruikerservaring, voor alles van financiële dienstverlening tot gezondheidszorg, tot AI-verantwoording, tot onderwijs, tot consumentenproducten en -diensten, en meer. Het doel is niet technologie omwille van de technologie. Het doel is dat deze technologie de levens van iedereen verbetert door lagere bedrijfskosten en grotere transparantie voor iedereen te realiseren.