IBM bereikt hoogste aandelenkoers aller tijden, maar waarom?

Op 23 januari sloot de aandelenkoers van IBM de dag op $173,94 – de hoogste slotkoers, en tevens een ALH op dezelfde dag, in de ruim 100-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Maar waarom?

Inkomsten zijn belangrijk

Gisteren laat maakte IBM triomfantelijke financiële resultaten bekend voor het jaar 2023, met een brutowinststijging van zes procent op jaarbasis voor het vierde kwartaal en een omzetstijging van vier procent, beide ruim boven de marktverwachtingen.

Ook de dividenden waren aanzienlijk hoger dan verwacht en kwamen uit op $3,87 voor het vierde kwartaal, in tegenstelling tot de $3,78 die de markten hadden verwacht. We bieden hier een overzicht van de IBM-inkomsten.

De aandelenkoers reageerde dienovereenkomstig. Toen de IBM-resultaten tegen het einde van de handelsdag werden vrijgegeven, schoot de handel buiten kantooruren op de aandelenkoers van het bedrijf omhoog, met een winst van bijna vijf procent tot een piek op 182,34, voordat deze sloot op 173,94.

De AI-uitbetaling

Maar dat is nog niet alles wat er te zeggen valt over de piek in de koers van het IBM-aandeel. Het sterke technologiebedrijf is al een tijdje hard aan het werk om zichzelf te positioneren in de AI-ruimte – met name door de kracht van AI-technologie naar kantoor- en C-suiteruimtes te brengen.

In mei 2023 kondigde IBM Consulting een Center of Excellence voor generatieve AI aan, met meer dan 1000 AI-experts die klaar staan om de bedrijfstransformatie van klanten te implementeren met AI op ondernemingsniveau.

Sindsdien is IBM hard aan het werk geweest om zichzelf te positioneren als thought leader, van best practices tot het integreren van AI-werkprocessen in het personeelsbestand tot slimme gebouwen aangedreven door AI en IoT (internet of things). Het bedrijf heeft zelfs meer dan 100 blogs geschreven – waarvan negen alleen al sinds begin 2024 – over AI.

De beroemde komende jaarlijkse IBM Think-conferentie van het bedrijf heeft ook het label gekregen: ‘sluit u aan bij de voorhoede van AI voor het bedrijfsleven’.

Wat de meer persoonlijke kant van het AI-spectrum betreft, kondigde het bedrijf begin 2024 ook aan dat IBM’s nieuwe watsonx large speech-model, dat binnenkort gelanceerd wordt, “generatieve AI naar de telefoon zou brengen” met een nieuw, state-of-the-art systeem. -art Groot Spraakmodel (LSM).

En nu investeerders en beleggingsfondsen dit jaar hun obsessie voor alles wat met AI te maken heeft voortzetten, werkt wat IBM doet duidelijk goed.