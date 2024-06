Beleggers houden deze vier opkomende quantum computing-aandelen in de gaten voor snelle winsten

De investeringen in kwantumcomputing zijn de laatste tijd in opkomst, vooral omdat kunstmatige intelligentie nog steeds centraal staat in alle financiële debatten.

In feite hebben de Verenigde Staten alleen al tot nu toe meer dan 3,0 miljard dollar in kwantumcomputing geparkeerd. Dat gezegd hebbende, hier zijn de drie grootste quantum computing-aandelen voor snelle winsten.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

IONQ staat op onze lijst van de beste kwantumcomputeraandelen die we dit jaar kunnen kopen, omdat het in 2023 bijna zijn omzet op jaarbasis zal verdubbelen.

Het in New York genoteerde bedrijf eindigde vorig jaar ook met een stijging van het aantal boekingen met maar liefst 166%. Belangrijker nog is dat Peter Chapman, de CEO, nog betere prestaties verwacht dankzij de AI-razernij in 2024.

Door de AI-werklast te verschuiven naar onze steeds krachtiger wordende kwantumcomputers, kan IONQ helpen de volgende grote computeruitdaging ter wereld aan te pakken.

Het IONQ-aandeel is momenteel ruim 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 52 weken, wat ook kansen biedt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een positie met korting.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

Rigetti is een andere goede keuze in de topaandelen op het gebied van kwantumcomputing voor snelle winsten, vooral vanwege de banden met de publieke sector.

Vorig jaar tekende het bedrijf uit Berkeley, Californië een vijfjarig contract met de luchtmacht, dat naar verwachting het verlies in de toekomst zal helpen beperken.

Wat vooral anders is aan $RGTI is de hybride aanpak. Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf wil een brug slaan tussen klassieke en kwantumcomputing.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘koop’-rating voor Rigetti Computing-aandelen die, met een daling van 40% ten opzichte van het hoogste punt in het jaar tot nu toe, misschien een lucratieve aankoop is als u op zoek bent naar een koopje. Merk op dat het land ook over voldoende financiering beschikt om operaties in de tweede helft van 2025 te ondersteunen.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

D-Wave komt in 2024 op onze lijst van beste kwantumcomputeraandelen, omdat het onlangs samenwerkte met Zapata AI.

De genoemde overeenkomst combineert generatieve kunstmatige intelligentie met quantum computing en zal naar verwachting uiteindelijk aanzienlijke winsten opleveren voor $QBTS.

Alan Baratz, CEO van het in New York genoteerde bedrijf, heeft ervan overtuigd dat de deal met Zapata “een gebruiker zal zijn in het commerciële tijdperk van quantum machine learning”. D-Wave zal naar verwachting op 13 mei de resultaten over het eerste kwartaal bekendmaken.

De consensus is dat het 8 cent per aandeel zal verliezen – aanzienlijk minder dan de 20 cent per aandeel vorig jaar. Net als zijn sectorgenoten kunt u de D-Wave Quantum-aandelen met ongeveer 40% laten stijgen ten opzichte van het YTD-hoogtepunt op het moment van schrijven.

