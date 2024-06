EQT koopt Perficient voor $3,0 miljard: lees meer

Perficient Inc is maandag maar liefst 60% gestegen nadat EQT had aangekondigd het digitale adviesbureau voor ongeveer $3,0 miljard te zullen kopen.

Voldoende aandelenrally’s na EQT-deal

De all-cash overeenkomst waardeert elk aandeel van $PRFT op $76.

Jeffrey Davis – voorzitter van het op de Nasdaq genoteerde bedrijf is ervan overtuigd dat de EQT-deal de aandeelhouders “een overtuigende, zekere contante waarde” oplevert.

Merk op dat Tom Hogan de CEO van Perficient zal blijven na de transactie die naar verwachting vóór begin 2025 zal worden afgerond, zolang deze voldoet aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van de toezichthouders en de aandeelhouders.

Ze zullen overeenkomen met de schattingen van Street in het eerste kwartaal

Perficient heeft zijn verwachtingen voor het volledige jaar ingetrokken na de aankondiging van de overname op maandag.

Voor het eerste fiscale kwartaal rapporteerde het in St. Louis, Missouri gevestigde bedrijf een omzet van $215,3 miljoen, een daling van 7,0% op jaarbasis, terwijl de aangepaste winst per aandeel op 77 cent per aandeel uitkwam (eveneens een daling van 26%).

Analisten kwamen ter vergelijking uit op respectievelijk $215,7 miljoen en 77 cent per aandeel. CEO Tom Hogan – de CEO van $PRFT zei vandaag in een persbericht:

“Ons bedrijf verbetert gestaag en onze pijplijn blijft robuust. We blijven ervan overtuigd dat het momentum tot 2024 zal blijven toenemen.”

