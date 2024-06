Moet u Howmet Aerospace op het huidige niveau kopen?

Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) maakte onlangs geweldige prestatiecijfers bekend voor het eerste kwartaal van 2024. Het winstrapport van het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2024, gepubliceerd op 2 mei 2024, overtrof de marktverwachtingen op basis van belangrijke maatstaven, waardoor het aandeel naar nieuwe, ongekende hoogten steeg. tijd hoogtepunten.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Met een robuuste omzet van $1,82 miljard, wat neerkomt op een opmerkelijke stijging van 14% op jaarbasis, rapporteerde het bedrijf een winst per aandeel (EPS) van $0,57, wat de schattingen met $0,05 overtreft.

De omzetstijging werd voornamelijk gevoed door uitstekende prestaties in de commerciële lucht- en ruimtevaartsector, die getuige was van een opmerkelijke groei van 23%.

Opvallend is dat de nettowinst van het bedrijf steeg naar $243 miljoen in het eerste kwartaal van 2024, vergeleken met $148 miljoen in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Ook de bedrijfswinstmarge kende een opmerkelijke stijging en bereikte 20,2%.

Tegen de achtergrond van deze uitmuntende financiële resultaten heeft Howmet zijn verwachtingen voor het hele jaar 2024 naar boven bijgesteld, wat de optimistische vooruitzichten voor de toekomstige groeivooruitzichten weerspiegelt.

Ondanks de uitdagingen die verband houden met het Boeing 737 MAX-programma, waaronder lagere productiesnelheden, blijft het bedrijf veerkrachtig en verwacht het een aanhoudend momentum in zijn gediversifieerde eindmarkten.

Laten we nu eens in de grafieken duiken om dieper inzicht te krijgen in de aandelenprestaties van Howmet Aerospace en het potentiële traject ervan in de nasleep van deze indrukwekkende winstresultaten te beoordelen.

De bullish trend op de lange termijn blijft intact

Copy link to section

De aandelen van Howmet bevinden zich sinds de rally na de COVID-crisis in een langdurige opwaartse trend. Na tijdens de marktdaling begin 2020 naar een niveau onder de $10 te zijn gecrasht, is het aandeel bijna non-stop naar het huidige niveau van $80 gestegen.

Het bleef tussen mei 2021 en oktober 2022 enige tijd gebonden aan het bereik, maar brak al snel uit en marcheerde omhoog. Sinds oktober 2023 heeft de koers een sterk opwaarts momentum gekend, waardoor de koers van een niveau onder de $45 is gestegen naar momenteel bijna $80.

HWM-grafiek van TradingView

Omdat de beweging scherp en plotseling was, ligt de belangrijkste steun van Howmet op de lange termijn charts rond de $48. Zolang de koers niet onder dat niveau zakt of de bullish trendlijn op lange termijn doorbreekt, kunnen beleggers het aandeel blijven vasthouden.

De gap-up-niveaus op de korte termijn zouden stand moeten houden

Copy link to section

Op de uurgrafieken voor de korte termijn ziet het aandeel er momenteel extreem sterk uit. Alle momentumindicatoren bevinden zich momenteel in de sterk positieve zone. Op dit moment wordt het shorten van aandelen sterk afgeraden.

HWM-grafiek van TradingView

Handelaren die een longtransactie willen aangaan, kunnen overwegen een positie op het huidige niveau te openen met een winstdoelstelling van rond de $88. De onmiddellijke stop loss voor deze transactie bedraagt echter $73,8 en als het aandeel onder de gap-up-opening van vrijdag zakt, zouden ze hun posities moeten verkopen, omdat het dan snel kan dalen tot bijna $65.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.