Palantir Q1-winst: commerciële kracht zorgt voor een omzetstijging van 21%

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) handelt maandag op langere termijn na het rapporteren van beter dan verwachte financiële resultaten voor het eerste kwartaal.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Cijfers die hieronder ontbreken, worden bijgewerkt zodra ze zijn ontvangen!

Beleggers juichen ook omdat het management optimistische verwachtingen voor de toekomst heeft afgegeven. $PLTR voorspelt nu dat de omzet in het huidige fiscale kwartaal tussen de $649 miljoen en $653 miljoen zal dalen.

Analisten kwamen ter vergelijking uit op $641 miljoen. Alex Karp – de CEO van Palantir zei vandaag in een persbericht:

Het in New York genoteerde bedrijf verwacht dat zijn Amerikaanse commerciële activiteiten in 2024 met minstens 45% zullen groeien. Merk op dat onze marktanalist Ritesh A. op het moment van schrijven optimistisch is over de aandelen Palantir.

Palantir winstmomentopname over het eerste kwartaal

Verdiende miljoen versus het miljoen van een jaar geleden

De winst per aandeel verbeterde ook van tot

Aangepaste EPS gedrukt op 8 cent volgens het winstrapport

De omzet steeg jaar-op-jaar met 21% tot $634 miljoen

De consensus was 7 cent per aandeel op een omzet van $615 miljoen

Het aantal commerciële klanten in de VS steeg met % tot

Palantir blijft kunstmatige intelligentie zien als een belangrijke steun in de rug voor zijn bedrijf. CEO Karp zei maandag ook:

Het is de moeite waard hier te vermelden dat $PLTR binnenkort zou kunnen toetreden tot de S&P 500, zoals Invezz hier meldde.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom over een paar minuten terug voor meer updates!

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.