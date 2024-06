S&P Global heeft onlangs aangekondigd dat de S&P en Dow Jones Indices volgende maand de huidige wegingen, inclusief bedrijven, op de S&P 500 opnieuw zullen evalueren.

Een legendarische mijlpaal

De beroemde index, bekend vanwege het hosten van de 500 meest invloedrijke en grootste bedrijven op basis van marktkapitalisatie op de NYSE (hoewel er ook andere kwalificatievereisten zijn), is synoniem met merken van een bepaald kaliber. Voor velen vertegenwoordigt het een gevoel van legitimiteit en erfenis dat niet kan worden gekocht.

Bedrijven debuteren niet vaak in de S&P 500 of verlaten deze niet vaak – sommige staan al meer dan 50 jaar in de index – dus elke nieuwe naam is groot nieuws. En het gerucht gaat dat het volgende bedrijf dat mogelijk de nieuwste aanwinst van de S&P zou kunnen zijn , Palantir Technologies is.

Maar Palantir Technologies is al sinds 2003 een bedrijf, met al jaren een marktkapitalisatie van meer dan $30 miljard. Wat is er plotseling veranderd?

Een nieuw tijdperk voor Palantir

Palantir werd voor het eerst getipt voor opname door S&P na de publicatie van de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2023 vorig winstseizoen.

Dat komt omdat opname in de S&P meer inhoudt dan alleen marktkapitalisatie. Zoals S&P zelf opmerkt, moeten bedrijven een “geschiedenis van positieve winsten hebben en aan bepaalde liquiditeits- en omvangsdrempels voldoen”.

In de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde Palantir een reeks fantastische winsten, inclusief het feit dat het bedrijf voor het eerste kwartaal ooit winstgevend was. Nadat het bedrijf op 13 februari een positief GAAP-inkomstencijfer van meer dan $30 miljoen rapporteerde, stegen de aandelenkoersen van Palantir met bijna 20%.

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Merk op dat het S&P Global-document waarnaar we hierboven verwezen, melding maakt van een geschiedenis van winstgevendheid, en niet van een eenmalige gebeurtenis.

Nu is het moment

Maar nu Palantir later vandaag zijn inkomsten bekendmaakt, kan dat binnen een paar uur allemaal veranderen. Als het bedrijf twee opeenvolgende kwartalen van winstgevendheid rapporteert – of, beter nog, een stijgende winst op kwartaalbasis – voldoet dat waarschijnlijk aan de vereisten om in aanmerking te komen voor opname in de S&P 500.

Voorspellingen onder analisten zijn het erover eens dat een grotere winstgevendheid zeer waarschijnlijk is voor de resultaten in het eerste kwartaal. Megabank Citigroup heeft vandaag zelfs zijn koersdoel voor Palantir Technologies aanzienlijk verhoogd, van $20 naar $23, vóór de winstcijfers.

Bovendien is er het feit dat de aandelenkoers van Palantir vandaag alleen al met meer dan 6% is gestegen, wat wijst op een duidelijke bullishness, ook al zijn de Amerikaanse markten nog maar een paar uur open.

En aangezien Palantir een AI-technologieaandeel is, zou de lucht vanaf daar wel eens de limiet kunnen zijn. De S&P-bende is misschien wel op zoek naar excuses om de huidige aandelen inmiddels aan de lijst toe te voegen.

Wat zal er gebeuren met de aandelenkoers van Palantir als het zich aansluit bij de S&P 500-index?

S&P Global merkt op dat aandelen die aan de S&P 500-index worden toegevoegd, het vaak heel goed doen als ze tot lid worden benoemd, waarbij de aandelenkoersen omhoogschieten als gevolg van het nieuws.

Historisch gezien zal de aandelenkoers van die nieuwe toevoeging op indrukwekkende wijze beter presteren dan de S&P 500-index zelf tussen de ‘aankondigingsdatum’ (voor debuut op de index) en de ingangsdatum waarop deze wordt toegevoegd. Meestal wordt dit gevolgd door een korte correctie.

Een deel van de reden hiervoor is dat fondsen die de index volgen (en er zijn er veel) belangen moeten hebben in alle bedrijven in de S&P, wat betekent dat een golf van prestigieuze fondsen Palantir-aandelen zal kopen zodra het bedrijf lijsten.

Vanaf dat moment is het waarschijnlijk dat het marktsentiment het alleen maar naar nieuwe hoogten zal tillen. Maar dit alles is op dit moment nog steeds een vermoeden. In ieder geval tot de verdiensten van Palantir vandaag.

Palantir Technologies zal vandaag na sluiting van de Amerikaanse markten haar resultaten over het eerste kwartaal bekendmaken, waarbij om 17.00 uur Eastern Time een webcast wordt georganiseerd om de resultaten te bespreken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.