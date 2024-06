SEC geeft Wells Notice uit aan Robinhood Crypto

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een Wells Notice tegen Robinhood uitgegeven, gericht op de crypto-activiteiten van het beursgenoteerde bedrijf.

Het regelgevende nieuws zorgde ervoor dat de aandelenkoers van Robinhood in de voorbeurshandel met ongeveer 2,2% daalde. De aandelenkoers van Robinhood stond maandag om 9:20 uur ET op $ 17,95.

Volgens de Wells Notice beweert de SEC schendingen van secties 15(a) en 17A van de Securities Exchange Act van 1934 tegen Robinhood Crypto.

Concreet geeft SEC de volgende stap aan van het ondernemen van handhavingsmaatregelen tegen Robinhood Crypto LLC, waarbij onderzoeksdagvaardingen zijn verzonden rond de crypto-lijsten van het platform, onder meer in bewaring.

De “voorlopige beslissing” van het SEC-personeel is dat de instantie door kan gaan met een handhavingsactie die tegen het bedrijf is ingediend.

In een reactie gepubliceerd op 6 mei zei Robinhood teleurgesteld te zijn over de acties van de SEC, ondanks de pogingen van het bedrijf om zich te registreren.

“Na jaren van goede trouw pogingen om met de SEC samen te werken voor duidelijkheid op het gebied van regelgeving, waaronder onze bekende poging om ‘binnen te komen en te registreren’, zijn we teleurgesteld dat het bureau heeft besloten een Wells Notice uit te vaardigen met betrekking tot onze Amerikaanse crypto-activiteiten,” Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer bij Robinhood Markets, Inc., zei in een reactie gedeeld via een blogpost.