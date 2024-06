Shell in gesprek om Maleisische tankstationactiviteiten te verkopen aan Saudi Aramco in een deal van $ 1 miljard: rapport

Energieconglomeraat Shell onderhandelt momenteel over de verkoop van zijn uitgebreide netwerk van tankstations in Maleisië aan het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, in een deal die volgens insiders uit de industrie een miljard dollar zou kunnen bedragen, meldde Reuters.

Strategische desinvestering in het kader van mondiale heroriëntatie

Shell, met het hoofdkantoor in Londen, exploiteert ongeveer 950 tankstations in Maleisië en is daarmee het op één na grootste netwerk van het land, na het staatsbedrijf Petronas.

De mogelijke verkoop, waarover eind 2023 de besprekingen begonnen, maakt deel uit van de bredere strategie van Shell onder CEO Wael Sawan om de activiteiten te stroomlijnen en zich te concentreren op de meest winstgevende bedrijfstakken.

Deze stap omvat plannen om de komende twee jaar ongeveer 500 tankstations af te stoten.

Uitbreiding van de operationele voetafdruk van Aramco

Voor Saudi Aramco zou de overname een aanzienlijke uitbreiding betekenen van zijn retailactiviteiten in Zuidoost- Azië.

Hoewel Aramco momenteel geen tankstations in Maleisië bezit, heeft het een belang van 50% in de Pengerang-raffinaderij met een capaciteit van 300.000 vaten per dag in Johor, een joint venture met Petronas.

Deze raffinaderij verkoopt zowel brandstof in eigen land als exporteert deze.

Financiële details en operationele synergieën

Twee bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen hebben aangehaald dat de potentiële dealomvang tussen de 4 miljard en 5 miljard ringgit ($844 miljoen tot $1,06 miljard) ligt.

De verkoop wordt gezien als in lijn met de strategie van Shell om haar raffinaderij op Bukom Island in Singapore, die het Maleisische netwerk bevoorraadt, af te stoten, wat een consolidatie van de activa van Shell suggereert ten gunste van meer lucratieve ondernemingen.

Bredere implicaties en industriële context

Deze voorgestelde transactie komt op een moment dat grote energiebedrijven hun mondiale activa opnieuw beoordelen, waarbij ze zich richten op winstgevendheid en strategische afstemming te midden van de veranderende marktdynamiek.

Het besluit van Shell om haar Maleisische activiteiten te verkopen volgt een soortgelijk patroon van desinvesteringen dat in de hele sector wordt waargenomen, nu bedrijven zich aanpassen aan veranderende economische omstandigheden en markteisen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.