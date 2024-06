De zwakte van Target Corp (NYSE: TGT) sinds eind maart biedt volgens analisten bij Citi een kans om een kwaliteitsnaam met korting te kopen.

Het doelaandeel heeft een stijging naar $180

De beleggingsonderneming verhoogde vanochtend haar rating voor de retailgigant naar ‘kopen’. De analisten zijn ervan overtuigd dat de aandelen vanaf nu naar $180 of 13% zouden kunnen stijgen.

Citi is vandaag bullish geworden over Target-aandelen, omdat de experts het nu op een stabiel pad zien na een jaar of twee van turbulentie.

Wij geloven dat $TGT naar voren is gekomen als een van de winnaars binnen het retaillandschap met een kans om de EBIT-marge in de komende jaren (vooral in FY24) te verbeteren.

De doelaandelen hebben in iets meer dan een maand ongeveer 10% verloren, maar zijn momenteel nog steeds ruim 15% gestegen ten opzichte van begin 2024.

Waarom is hij anders optimistisch over $TGT?

Citi raadt aan om Target-aandelen te bezitten, omdat de voorraadniveaus nu goed worden beheerd.

Gunstige verkoopvergelijkingen kunnen ook een voordeel zijn voor de koers van het aandeel in de toekomst, zo vertelden analisten dinsdag aan klanten in een onderzoeksnota.

$TGT zal later deze maand zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal rapporteren. De consensus is dat het $2,02 per aandeel zal verdienen, tegenover $2,05 per aandeel een jaar geleden.

Merk op dat Target Corp momenteel een dividendrendement van 2,75% betaalt, wat nog een goede reden is om het in uw beleggingsportefeuille te hebben.

