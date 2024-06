Lyft-aandelen herwinnen de loonverliezen van Minnesota rideshare-chauffeurs, terwijl de winsten over het eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen

Het aandeel Lyft (NASDAQ:LYFT) is in de nabeursuren gestegen na de publicatie van het winstrapport over het eerste kwartaal, dat de marktverwachtingen overtrof. Het positieve winstrapport hielp Lyft de verliezen terug te verdienen die vandaag zijn geleden als gevolg van de compromistarieven voor chauffeurs in Minnesota.

Eerder vandaag bereikten de wetgevers van Minnesota en de gemeenteraad van Minneapolis een compromis over de beloningstarieven voor chauffeurs van ritten van $ 1,27 per mijl en 49 cent per minuut, wat lager is dan aanvankelijk voorgesteld. De tarieven wekten zorgen onder rideshare-giganten Uber en Lyft en beide bedrijven bekritiseerden de tarieven als nog steeds te hoog, uitten hun ontevredenheid over het feit dat ze geen deel uitmaakten van het onderhandelingsproces en dreigden zelfs de staat te verlaten.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.