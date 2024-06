De snelle opkomst van Bitbot: presale van $3 miljoen, aangewakkerd door AI-verbeteringen

Het succes was meteen groot: de presale van Bitbot, een toonaangevende, door AI aangedreven handelsbot van Telegram, bereikte meer dan $3 miljoen.

Dit komt door de recente aankondiging van Bitbot van een aantal opwindende productverbeteringen. De huidige Bitbot Gem Scanner maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie in zijn blockchain- analyse.

Presale voortgang en tokenlancering van Bitbot

Het project vordert vrij snel en heeft fase 13 van de 15 al bereikt in de presale fase, die naar verwachting dit kwartaal zal eindigen.

De presale loopt tot het einde van dit kwartaal en zal de weg vrijmaken voor de publieke lancering van BITBOT-tokens. De prijs van Bitbot-tokens stijgt met elke fase van de Bitbot presale. Zo kunnen vroegtijdige investeringen een lucratief voorstel worden voor investeerders.

Deze tools van Bitbot die op AI zijn gebaseerd, kunnen verbeterde inzichten bieden voor kopen en verkopen, wat kan leiden tot prijsschommelingen op de korte termijn.

Bitbot’s verbeterde beveiliging en geavanceerde handelsfuncties

De waardepropositie van Bitbot is gebaseerd op beveiliging via een partnerschap met Knightsafe, leider in digitale cyberbeveiliging.

Niet-bewarende wallets zullen worden geïmplementeerd onder het beheer van Knightsafe. Dit garandeert een betere bescherming van de activa van de gebruiker. Bovendien heeft Bitbot een assortiment geavanceerde handelsopties die de gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Bovendien biedt Bitbot functies voor het verhandelen van kopieën en snipen, evenals anti-MEV- en anti-rug pull-maatregelen om de platformbeveiliging te vergroten.

De innovatieve kracht van Bitbot

Bitbot is een innovatieve Telegram-handelsbot die tot doel heeft de toegang tot slimme investeringsinstrumenten te democratiseren. Het maakt directe handel binnen het Telegram-platform mogelijk en behoudt de volledige controle over hun activa via een intuïtief ontworpen veilige interface.

Zo kunnen meer mensen betrokken worden bij crypto-financiering, omdat financiële ongelijkheden verdwijnen en nieuwe deelnemers de crypto-markt betreden.

Exponentiële groei heeft plaatsgevonden in de Bitbot-gemeenschap met in totaal 140.000 leden, waaronder een solide aanwezigheid op zowel platform X (110.000 volgers) als Telegram (bijna 30.000 leden).

Nu de productlancering van dit jaar dichterbij komt, is het team van Bitbot strategisch gepositioneerd om een aanzienlijk deel van deze community in actieve gebruikers te veranderen.

Het opbouwen van vertrouwen en transparantie

Pogingen tot rebranding van Bitbot hebben in grote mate bijgedragen aan het succes van de voorverkoop. Het nieuwe ontwerp van de website heeft een vernieuwd uiterlijk en toont prominent de verbeterde AI-functionaliteiten van het project.

Deze stap richting investeren in AI wordt aangeprezen als een van de belangrijkste drijfveren achter een toename van de vraag vóór de verkoop.

Bitbot kan een gamechanger zijn in de cryptocurrency-omgeving. Via zijn niet-bewarende Telegram-handelsplatform, een primeur in de geschiedenis, zorgt Bitbot ervoor dat fondsen alleen worden verplaatst na een succesvolle uitvoering van de transactie.

Retailbeleggers worden gesterkt door deze veiligheidsmaatregelen, gekoppeld aan handelsinstrumenten voor kunstmatige intelligentie die effectief concurreren met institutionele spelers.

Hoe Bitbot zich verhoudt tot andere cryptocurrencies?

Shiba Inu en andere memecoins hebben een marktkapitalisatie van $15 miljard en enorme voorraden. Hoewel het een initiële tokenvoorraad van 800 miljoen zal hebben, heeft Bitbot de voorkeur onder Telegram Trading Bots vanwege zijn wijdverbreide bruikbaarheid.

Onder concurrenten zoals Unibot en Banana Gun, die ondanks zorgen over de veiligheid aanzienlijke marktkapitalisaties bereikten, valt Bitbot op met strategische voordelen die tot aanzienlijke groei kunnen leiden.

Hoewel de presale van Bitbot in het hoogste percentage werd beoordeeld, domineren meme-coins nog steeds de markt. Ze bieden vroege investeerders enorme kansen op substantiële rendementen.