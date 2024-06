Google DeepMind onthult een AI-model van de volgende generatie voor de ontdekking van geneesmiddelen

Google DeepMind heeft de derde versie van zijn baanbrekende kunstmatige-intelligentiemodel, AlphaFold, geïntroduceerd, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en precisie van het ontwerpen van geneesmiddelen en de behandeling van ziekten.

Deze nieuwste ontwikkeling werd op 8 mei in Londen aangekondigd en markeerde een belangrijke stap voorwaarts in het gebruik van AI in de moleculaire biologie.

Uitgebreide mapping van de moleculen van het leven

Sinds de eerste doorbraak in 2020, waarbij AlphaFold AI gebruikte om eiwitgedrag te voorspellen, is de tool geëvolueerd.

De huidige versie, ontwikkeld in samenwerking met Isomorphic Labs – beide bedrijven onder leiding van medeoprichter Demis Hassabis – heeft met succes de interacties van alle moleculaire structuren in het leven in kaart gebracht, inclusief menselijk DNA.

Impact op de ontdekking van geneesmiddelen

De interactie van eiwitten met andere moleculen is cruciaal bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Eiwitten spelen verschillende rollen, van het stimuleren van de menselijke stofwisseling via enzymen tot het bestrijden van infecties via antilichamen.

Volgens de bevindingen gepubliceerd in het onderzoekstijdschrift Nature vermindert dit AI-model zowel de tijd als de financiële middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen aanzienlijk.

Innovaties in moleculair ontwerp

Demis Hassabis legde tijdens een persconferentie de mogelijkheden van de nieuwe AlphaFold uit:

“Met deze nieuwe mogelijkheden kunnen we een molecuul ontwerpen dat zich aan een specifieke plaats op een eiwit zal binden, en kunnen we voorspellen hoe sterk het zal binden.”

Hij benadrukte het belang van deze vooruitgang voor het ontwerpen van effectieve medicijnen en verbindingen om ziekten te bestrijden.

AlphaFold-server: een nieuw hulpmiddel voor wetenschappers

Naast de verbeteringen van het model heeft Google DeepMind de ‘AlphaFold-server’ uitgebracht. Met deze gratis online tool kunnen wetenschappers hun hypothesen testen in een gesimuleerde omgeving voordat ze praktijkexperimenten uitvoeren.

Dit initiatief bouwt voort op de erfenis van AlphaFold sinds 2021, toen de voorspellingen gratis beschikbaar werden gesteld aan niet-commerciële onderzoekers via een database met meer dan 200 miljoen eiwitstructuren.

Deze hulpbron is een waardevol bezit geweest en wordt duizenden keren geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

