Het succes van PayPal in het eerste kwartaal verandert het marktsentiment

In het eerste kwartaal van 2024 wist PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) goed te presteren. Het bedrijf rapporteerde winsten die de verwachtingen overtroffen, wat een stijging van de aandelenkoers veroorzaakte.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Hun winst per aandeel bedroeg $1,40, wat $0,18 hoger was dan de analistenverwachtingen. Bovendien overtrof de omzet van $7,7 miljard die zij voor het eerste kwartaal rapporteerden ook de voorspellingen met $180 miljoen.

Ondanks een daling van 1% in het aantal actieve accounts op jaarbasis, tot 427 miljoen, liet het bedrijf veelbelovende groei-indicatoren zien, met een opmerkelijke stijging van 14% in het totale betalingsvolume tot 403,9 miljard dollar en een stijging in het aantal betalingstransacties tot 6,5 miljard.

Vooruitkijkend denkt PayPal dat het het in het tweede kwartaal van 2024 redelijk goed zal blijven doen, ook al zal hun omzetgroei misschien iets langzamer zijn dan wat de meeste mensen verwachten. De CEO van het bedrijf, Alex Chriss, vertelde hoe ze zich erop concentreren om ervoor te zorgen dat PayPal op de lange termijn succesvol blijft.

Laten we nu, tegen de achtergrond van PayPal’s indrukwekkende financiële resultaten en marktreacties, ons verdiepen in de technische analyse van PYPL-aandelen om potentiële trends en kansen in de komende dagen te onderscheiden.

De achtbaanrit

Copy link to section

De aandelen van PayPal zijn sinds 2017 in een achtbaan terechtgekomen. Het wordt momenteel op hetzelfde niveau verhandeld als medio 2017, wat betekent dat langetermijnaandeelhouders de afgelopen zeven jaar geen rendement hebben gegenereerd.

Te midden van deze langdurige stagnatie zijn er echter momenten van opwindende stijging geweest, vooral tijdens de post-COVID-rally. Gedurende deze periode steeg het aandeel van ongeveer $80 naar ruim $300, wat beleggers een sprankje hoop bood. Toch bleek deze euforie van korte duur toen de aandelen tussen september 2021 en juni 2022 snel terugvielen naar een niveau van minder dan $ 80.

PYPL-grafiek door TradingView

Sindsdien hebben we het begin gezien van een tweede langzame en geleidelijke daling van $100 naar $50. Maar aan deze daling lijkt in oktober 2023 een einde te zijn gekomen.

Wat betekent dit voor beleggers die de aandelen voor de lange termijn willen kopen? Ze kunnen de aandelen kopen op het huidige niveau van bijna €65, terwijl ze €50 als bodem behouden. Als het aandeel hieronder breekt, is het beter om het op dat moment te verkopen.

Sterkte op korte termijn, maar weerstand op $68

Copy link to section

Op de kortetermijngrafiek van PayPal kunnen we zien dat het aandeel sinds november 2023 een opwaartse trend vertoont. Hoewel het sinds februari 2023 binnen een bepaalde bandbreedte ligt, is $58,2-$62 naar voren gekomen als een accumulatiezone en is $68 naar voren gekomen als een sterke weerstand op korte termijn.

PYPL-grafiek door TradingView

Voor handelaren die optimistisch zijn over de aandelen zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kunnen ze wachten tot het aandeel een beetje daalt en beginnen met kopen terwijl ze een stop loss op $58,2 houden, ofwel niet onder de opwaartse trendlijn voor de korte termijn vallen. Ze kunnen ook wachten tot het aandeel boven de $68 sluit en het dan kopen terwijl ze een stop loss op $62 houden. De directe opwaartse doelstellingen zijn $77,5 en $88.

Voor handelaars met een bearish vooruitzicht kunnen ze short gaan op het aandeel op het huidige niveau van $66 met een stop loss van een paar cent boven $68,6. Het eerste winstdoel voor korte transacties is $62 en het tweede winstdoel is $58,2.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.