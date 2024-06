Jim Cramer is na de winstcijfers over het eerste kwartaal vol lof over de CEO van Arista Networks

De beroemde investeerder Jim Cramer is vol lof over Jayshree Ullal – de CEO van Arista Networks Inc (NYSE: ANET) nadat haar bedrijf gisteravond de financiële resultaten voor het eerste kwartaal had gerapporteerd.

Cramer is optimistisch over Arista Networks

Arista Networks overtrof handig de Street-schattingen voor zowel winst als omzet in het eerste financiële kwartaal. Volgens de Mad Money-host:

$ANET staat nu bovenaan met de clubnaam Broadcom als een aangrenzend aan de Titans, zoals CEO Jayshree Ullal ze noemt. Is zij de beste in combinatie met hyperscalers? Ik begin het te geloven.

Investeren in het computernetwerkbedrijf is aantrekkelijk, ook omdat het marktaandeel van het bedrijf in de havens eindelijk dat van Cisco begint te overtreffen.

Merk op dat Cramer adviseerde om medio februari aandelen Arista Networks te kopen tijdens een pullback.

Morgan Stanley ziet opwaarts potentieel in $ANET naar $340

Arista Networks kwam ook vooruit op de verwachtingen wat betreft toekomstige richtlijnen, maar de vooruitzichten suggereerden niettemin een lichte vertraging in de toekomst.

Dat komt omdat kunstmatige intelligentie tot volgend jaar zal duren (wanneer stroom, koeling en GPU’s meer beschikbaar zijn voor klanten) om zichzelf te presenteren als een meer uitgesproken rugwind voor $ANET – CEO Ullal vertelde analisten dinsdag over de winstoproep.

Ook vandaag verhoogden analisten van Morgan Stanley hun koersdoel voor het aandeel Arista Networks naar $340. Dat duidt op een stijging van 15% vanaf nu.

Het in New York genoteerde bedrijf gaf gisteravond ook toestemming voor nog eens $1,2 miljard aan aandeleninkoop.

