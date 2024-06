Royal Caribbean gaat op zoek naar personeel nu de vraag naar cruises in 2023 een recordhoogte bereikt

Royal Caribbean Group begint aan een enorme wervingsactie en is van plan om in 2024 ongeveer 10.000 werknemers in dienst te nemen om haar schepen en privébestemmingen te bemannen, te midden van de recordbrekende vraag naar cruises.

Royal Caribbean’s wereldwijde zoektocht naar medewerkers

Nu het aantal cruiseboekingen een recordhoogte bereikt, werkt Royal Caribbean samen met toerismebureaus en havenexploitanten over de hele wereld om aan de groeiende behoefte aan arbeidskrachten te voldoen.

Deze wereldwijde wervingsinspanningen strekken zich uit van het Caribisch gebied tot plaatsen zo ver weg als Gambia, wat de expansieve aanpak van het bedrijf bij het werven van talent benadrukt.

De cruisemaatschappij heeft momenteel ongeveer 700 werknemers uit Gambia in dienst en wil dit aantal aanzienlijk vergroten.

De groeiende vloot van Royal Caribbean

Het streven naar meer werknemers valt samen met de plannen van Royal Caribbean om drie nieuwe schepen aan haar vloot te introduceren.

Deze uitbreiding maakt deel uit van de reden waarom het personeelsbestand op zee van de cruisemaatschappij zal groeien, ondanks dat het eind 2023 6% lager was dan het jaar ervoor.

Onderwijs en training zijn van cruciaal belang om de rekruteringsdoelen te bereiken

De inspanningen om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen, zijn niet zonder uitdagingen.

Royal Caribbean en haar rivaal Carnival hebben er bij de Caribbean Maritime University in Jamaica op aangedrongen om kortetermijnvaardigheden en certificeringscursussen te verbeteren om meer werknemers voor te bereiden op een carrière op zee.

Op dezelfde manier trok een wervingscampagne gericht op het in dienst nemen van 1.000 werknemers op Sint Maarten niet zoveel sollicitanten aan als verwacht, wat wijst op mogelijke hiaten in het bewustzijn of de interesse in maritieme carrières.

Regionale reacties op wervingsinspanningen

Op de Britse Maagdeneilanden markeert een nieuw verzoek om wervingssteun van Royal Caribbean een primeur voor de regio.

De havenautoriteit van BVI heeft haar voornemen uitgesproken om gevolg te geven aan het verzoek van de cruisemaatschappij om te zien hoe deze grootschalige werkgelegenheid het beste kan worden gefaciliteerd.

Ondertussen zijn er op Sint Maarten discussies gaande over hoe de rekruteringsresultaten kunnen worden verbeterd, nadat minder dan een derde van het beoogde aantal sollicitaties tijdens de campagne van vorig jaar was toegepast.

Hoe gaat het met de cruisesector?

De Florida-Caribbean Cruise Association merkt op dat er tienduizenden werknemers nodig zijn uit het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, omdat er in de hele sector nieuwe schepen worden ingezet.

Een van de grootste uitdagingen die door toerismebureaus en havens worden genoemd, is het informeren van potentiële kandidaten over de kansen en realiteit van een carrière op zee.

Terwijl Royal Caribbean zich opmaakt voor opnieuw een recordjaar in omzet en vlootuitbreiding, is haar wereldwijde wervingsinitiatief een cruciaal onderdeel van het ondersteunen van de groei en het kapitaliseren van de groeiende belangstelling voor cruisevakanties.

