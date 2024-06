USD/SEK en EUR/SEK: Dit is de reden waarom de Zweedse kroon zojuist daalde

De Zweedse kroon zette woensdag zijn neerwaartse trend voort. De EUR/SEK- wisselkoers steeg naar 11,78 en schommelt rond het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Vanaf het laagste punt dit jaar is de economie met ruim 6,6% gestegen.

Op dezelfde manier steeg de USD/SEK naar 10,92, hoger dan het dieptepunt van dit jaar op 9,90, waardoor de kroon een van de slechtst presterende valuta’s van ontwikkelde landen op de markt is.

EUR/SEK versus USD/SEK

De munt zette zijn neerwaartse trend voort na het laatste rentebesluit van de Riksbank. Daarin besloot de bank de rente met 25 basispunten te verlagen naar 3,75%. Het liet ook doorschemeren dat het dit jaar nog twee bezuinigingen zal opleveren.

Riksbank hoopt dat deze renteverlagingen zullen helpen de noodlijdende economie een boost te geven nu de inflatie daalt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) is gedaald naar 4,1%, vergeleken met het hoogste punt in 2023 van ruim 12%. De verklaring luidde :

“Als de inflatievooruitzichten nog steeds standhouden, wordt verwacht dat de beleidsrente in de tweede helft van het jaar nog twee keer zal worden verlaagd, in lijn met de voorspelling van maart.”

De bank is van mening dat de dalende kroon, de geopolitieke spanningen en de zwakke kroon de Zweedse inflatie zullen aanwakkeren.

Het besluit van de Riksbank zal handelsgevolgen hebben voor de Zweedse kroon, wat verklaart waarom deze keldert. Carry trade is een situatie waarin beleggers lenen van landen met een lage rente om te investeren in valuta’s met een hogere rente.

Als gevolg hiervan zal het verschil tussen de Zweedse rentetarieven en die in Europa en de Verenigde Staten groter worden. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente ongewijzigd gelaten op 4,35%, terwijl deze in de VS tussen 5,25% en 5,50% ligt.

Het verschil tussen deze tarieven zal waarschijnlijk later dit jaar kleiner worden. De ECB zal naar verwachting in juni beginnen met het verlagen van de rente, terwijl analisten verwachten dat de Fed later dit jaar twee renteverlagingen zal doorvoeren.

De Amerikaanse inflatie is dit jaar hardnekkig hoog gebleven, met een consumentenprijsindex (CPI) van 3,5%. De persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) stegen in maart naar 2,5%, wat hoger is dan de doelstelling van de bank van 2,0%.

Toch kampt de Fed met een toestand van stagflatie, waarbij de hoge inflatie gepaard gaat met een trage economische groei. Als zodanig zou het land later dit jaar de rente kunnen verlagen om de economie een impuls te geven.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.