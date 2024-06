De aandelenkoers van Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) is vandaag met 17,65% gestegen op het moment dat dit artikel werd geschreven, en bereikte vanochtend een hoogtepunt van $1024,76 per aandeel.

Dit komt nadat de aandelen van het bedrijf gisteren van $857,88 per aandeel omhoog schoten naar meer dan $1005 per aandeel. Maar waarom?

Er moet voor ruim $3 miljard aan aandelen worden ingekocht

Op 6 mei publiceerde Coca-Cola Consolidated zijn laatste kwartaalcijfers.

Hoewel de meeste financiële resultaten zelf vrij stabiel waren (bijvoorbeeld een stijging van de operationele inkomsten met slechts 5%), deelt het bedrijf tegelijkertijd ook opmerkelijk nieuws: een enorm plan voor de terugkoop van gewone aandelen.

Coca-Cola Consolidated zei dat het van plan is om tot 3,1 miljard dollar aan gewone aandelen te kopen via zowel een aangepast “Nederlands veiling”-tenderbod voor maximaal 2,0 miljard dollar van zijn gewone aandelen en een afzonderlijke aandelenkoopovereenkomst met een dochteronderneming van The Coca-Cola Consolidated. Coca-Cola Company.

Het zei dat het verwacht dat de prijsvork voor het overnamebod $850 tot $925 per gewoon aandeel zal bedragen.

Dit betekent dat Coca-Cola Consolidated ermee heeft ingestemd om te kopen, en dat een dochteronderneming van The Coca-Cola Company heeft ingestemd met de verkoop van een belang van 21,5% van de uitstaande aandelen van Coca-Cola Consolidated, zodra het bod is afgerond.

Coca-Cola Consolidated, niet te verwarren met Coca-Cola zelf, is het bedrijf dat alle producten van The Coca-Cola Company verpakt en bottelt, evenals drankjes van andere merken.

Coca-Cola Consolidated doet het de laatste tijd goed. De aandelenkoers van het bedrijf is de afgelopen week ook met meer dan 22% gestegen, en met meer dan 20% in de afgelopen maand.

Grotere schulden, voor grotere winst per aandeel op de weg

J. Frank Harrison III, CEO en voorzitter van het bedrijf, zei over de stap:

Onze aanhoudend sterke prestaties geven ons het vertrouwen om onze voorgenomen terugkoop van maximaal $3,1 miljard van onze uitstaande gewone aandelen aan te kondigen. Wij geloven dat dit een ideaal moment is om de kracht van onze balans te benutten door een voorzichtige hoeveelheid schulden aan te gaan, geld terug te geven aan de aandeelhouders en waarde op lange termijn op te bouwen.”

In wezen gaat het bedrijf schulden aan door de aandelen terug te kopen, om de winst per aandeel (EPS) voor het bedrijf in latere kwartalen te kunnen laten groeien en daarmee de aantrekkelijkheid van Coca-Cola Consolidated te vergroten.

Op basis van de prestaties van de afgelopen 24 uur lijkt het te werken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.