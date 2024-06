Dit zijn de best betaalde CEO’s in de VS en je zou niet raden wie nummer 1 is

In 2023 kenden de hogere regionen van het Amerikaanse bedrijfsleven recordcompensatiecijfers, waarbij Broadcom -CEO Hock Tan bovenaan de hitlijsten stond. Zijn loonpakket voor 2023 werd gewaardeerd op maar liefst $161,8 miljoen, wat een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van voorgaande jaren.

Deze stijging van de salarissen van bestuurders onderstreept de steeds lucratiever wordende beloningen aan de top van grote bedrijven, zoals gerapporteerd door Equilar, dat gegevens over de beloning van bestuurders bijhoudt.

Aandelenbeloningen zorgen voor een hoge beloning

Hoewel deze cijfers oogverblindend zijn, is het belangrijk op te merken dat een groot deel van de beloning voor deze top-CEO’s in de vorm van aandelenbeloningen komt, die vaak afhankelijk zijn van het behalen van prestatiemijlpalen.

Dit weerspiegelt een trend in de manier waarop bedrijven ernaar streven de belangen van hun topbestuurders op één lijn te brengen met die van aandeelhouders.

Het gemiddelde loonpakket voor CEO’s is met 11,4% gestegen ten opzichte van vorig jaar

Halverwege het proxyseizoen van dit jaar blijkt uit gegevens dat het gemiddelde beloningspakket voor CEO’s van bedrijven met een omzet van meer dan $1 miljard is gestegen naar $23,7 miljoen – een stijging van 11,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze opwaartse trend in de beloningspakketten voor CEO’s is duidelijker dan de stijging van 7,7% vorig jaar op hetzelfde tijdstip.

Bekende CEO’s en hun verdiensten

Niet alle goedbetaalde CEO’s staan helemaal bovenaan de winstlijst, waarbij bekende figuren als Apple’s Tim Cook en Microsoft’s Satya Nadella respectievelijk op de zesde en negende plaats staan.

De compensatie van Cook werd geschat op $ 63,2 miljoen, terwijl die van Nadella $ 48,5 miljoen bedroeg.

Ondanks dat ze niet aan de top staan, weerspiegelen hun substantiële inkomsten een belangrijke rol in mondiaal invloedrijke bedrijven.

Bedrijfsopbrengsten versus beloningsverhoudingen voor CEO’s

Het rapport benadrukt ook de ongelijkheid in beloningsverhoudingen tussen CEO’s en gemiddelde werknemers, wat een twistpunt is geweest in discussies over inkomensongelijkheid.

De loonverhouding van CEO Sue Nabi van Coty bedraagt bijvoorbeeld 3.769 op 1, wat een enorme kloof weerspiegelt tussen de verdiensten van managers en werknemers.

Hier is een lijst van enkele van de best betaalde CEO’s in de VS, samen met hun inkomsten voor 2023:

Hock Tan, Broadcom – $161,8 miljoen

Nikesh Arora, Palo Alto Networks – $151,4 miljoen

– $151,4 miljoen Sue Nabi, Coty – $149,4 miljoen

– $149,4 miljoen Christopher Winfrey, Charter Communications – $89,1 miljoen

– $89,1 miljoen Will Lansing, FICO – $66,3 miljoen

– $66,3 miljoen Tim Cook, Apple – $63,2 miljoen

Jay Chaudhry, Zscaler – $57,8 miljoen

– $57,8 miljoen Hamid Moghadam, Prologis – $50,9 miljoen

– $50,9 miljoen Satya Nadella, Microsoft – $48,5 miljoen

Shantanu Narayen, Adobe – $44,9 miljoen

