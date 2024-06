Albemarle Corporation en lithium: loskomen uit de bearish grip?

De recente reis van Albemarle Corporation (NYSE: ALB) op de aandelenmarkt weerspiegelt de achtbaanrit van de lithiumindustrie. Van het beheersen van meer dan $300 per aandeel tot het kelderen naar ongeveer $110 tussen november 2022 en april 2024, zijn de fortuinen van het bedrijf gekoppeld aan de volatiele lithiumprijzen, die daalden van meer dan $80/kg naar minder dan $20/kg.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

In het eerste kwartaal van 2024 kende Albemarle financieel een zwaar kwartaal. Ondanks dat de winst per aandeel de verwachtingen met $0,03 overtrof, kelderde de omzet jaar-op-jaar met maar liefst 47,26%, waarbij de schattingen met bijna $2 miljoen achterbleven. Deze sterke daling was voornamelijk te wijten aan de vrije val van de lithiumprijzen, die de bedrijfsresultaten van Albemarle hard trof.

Om de storm te doorstaan implementeerde Albemarle kostenbesparende maatregelen en initiatieven om de efficiëntie te verbeteren, wat in het kwartaal ruim $90 miljoen aan besparingen opleverde. Ze hebben ook stappen ondernomen om de prijstransparantie op de lithiummarkt te vergroten. Vooruitkijkend hintte het bedrijf op de mogelijkheid om de kapitaaluitgaven te beperken als de lithiumprijzen laag blijven.

Nu het lot van Albemarle nauw verbonden is met de lithiumprijzen, wenden beleggers zich nu tot technische analyses om te ontcijferen waar het aandeel naartoe zou kunnen gaan. Laten we eens in de hitlijsten duiken om te zien welke inzichten deze kunnen bieden over de toekomstige prestaties van Albemarle.

Ondersteuningsniveau niet gebroken ondanks aanhoudende neerwaartse trend

Copy link to section

Op de langetermijngrafiek van Albemarle kunnen we zien dat het aandeel, na de sterke opwaartse beweging tijdens de post-COVID-rally, aangewakkerd door de stijgende lithiumprijzen, tussen november 2022 en november 2023 een aanhoudende neerwaartse trend vertoonde. We kunnen ook zien dat het aandeel zich vormde een hoofd-schouderpatroon tijdens deze reis.





ALB-grafiek van TradingView

Het hoofd-schouderpatroon suggereert meestal een verdere neerwaartse beweging als het ondersteuningsniveau wordt verbroken. Het aandeel heeft zijn steunniveau van $105 echter niet gebroken en handelt sinds november 2023 binnen een bandbreedte.

Het aandeel is niet onder of boven dit handelsbereik tussen $105 en $145 gebroken. Voor beleggers die de aandelen al bezitten: zolang de aandelen niet onder de $ 105 komen, kunnen ze deze blijven vasthouden. Beleggers die ernaar uitkijken om de aandelen te kopen, moeten wachten voordat deze boven de $145 uitkomt en gedurende 2-3 dagen daarboven sluit.

Op korte termijn gebaseerde transacties zouden kunnen werken

Copy link to section

Op basis van de langetermijngrafiek van Albemarle kunnen we zien dat zelfs in de kortetermijngrafiek het aandeel al lange tijd binnen een bepaalde bandbreedte zit. Er is geen sterk momentum in beide richtingen – omhoog of omlaag.

ALB-grafiek van TradingView

Om te profiteren van deze beweging binnen het bereik, moeten kortetermijnhandelaren wachten tot de aandelen de boven- of ondergrenzen van dit bereik bereiken. Ze kunnen short gaan in de aandelen wanneer deze het niveau van $145 naderen, terwijl ze een stop-loss op $152 behouden. Ze kunnen winst boeken rond het niveau van $105-$110.

Omgekeerd kan men de aandelen rond de €110 kopen, terwijl de stop loss op €103 blijft en winsten worden geboekt rond het niveau van €140-145.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.