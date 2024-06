Controversieel DeFi-protocol EigenLayer opent EIGEN-token-airdrop, hier leest u hoe u dit kunt claimen

Er werd lang uitgekeken naar de airdrop van EigenLayer, het project werd gehyped vanwege zijn heropnameprogramma. Het DeFi-protocol heeft claims geopend voor de inzetdaling, het EIGEN-token, dat beschikbaar is voor gebruikers om in te zetten en momenteel niet-overdraagbaar is.

EigenLayer heeft claims ingediend voor de daling van de EIGEN-tokeninzet

EigenLayer heeft claims geopend voor de airdrop van EIGEN-tokens. Hoewel deze tokens niet-overdraagbaar blijven, kunnen gebruikers ze inzetten om beloningen te verdienen. EigenLayer is controversieel voor gebruikers van geoblocking en speculanten schatten de volledig verwaterde waarde van EIGEN op $ 15 miljard.

Het op Ethereum gebaseerde protocol werd voor het eerst beroemd vanwege het hergebruiken van beveiliging die was geleend van de keten van Ether. EigenLayer werd gepitcht als een nieuwe ontwikkeling in DeFi, een die grenzen verlegt op het gebied van staken en potentiële beloningen voor gebruikers maximaliseert.

Het project heeft een venster geopend voor in aanmerking komende gebruikers om hun inzet van EIGEN-tokens te claimen, hoewel ze niet vrij verhandelbaar zijn, kunnen ze wel worden ingezet.

De meeste van de belangrijkste functies van EigenLayer zijn werk in uitvoering en gebruikers hebben punten verzameld voor het storten van activa op het projectplatform. Marktdeelnemers verzamelden punten die hielpen de score bij te houden en te bepalen of ze in aanmerking kwamen voor de EIGEN token airdrop.

Hoe claim je de airdrop?

In de officiële blogpost van EigenLayer staat dat seizoen 1 van de inzetdaling vrijdag begint en dat 6,05% van het initiële aanbod voor het oprapen ligt. Seizoen 1 Fase twee zal dit medio juni naar 6,75% brengen en in totaal zal het project in totaal 113 miljoen EIGEN-tokens distribueren.

Het DeFi-protocol heeft gedurende alle seizoenen van de airdrop 15% van zijn initiële tokenvoorraad gereserveerd voor leden van de gemeenschap. Voor het claimen van seizoen 1-beloningen moeten gebruikers tussen 10 mei 2024 en 7 september 2024 naar claims.eigenfoundation.org gaan.

Gebruikers die vóór 15 maart hun Ether- of liquide staking-tokens rechtstreeks opnieuw hebben ingezet op EigenLayer, ontvangen 100 extra bonustokens.

