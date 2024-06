Honda behaalt recordwinst in Q1: bedrijfswinst bedraagt 1,38 biljoen yen

Vandaag, op 10 mei 2024, rapporteerde Honda Motor Co., Ltd. haar winst voor het eerste kwartaal van FY24.

Honda’s bedrijfswinst voor dit kwartaal bereikte een recordhoogte van 1 biljoen 381,9 miljard yen en de bedrijfswinstmarge bedroeg 6,8%.

Netto-omzet en winst van de Honda Group

De verkoop van Honda’s motorfietsactiviteiten in Europa steeg in vergelijking met het voorgaande jaar, met in totaal 18 miljoen verkochte exemplaren van 819.000 stuks. De bedrijfswinst bereikte een historisch hoogtepunt van 556,2 miljard yen.

De auto-omzet van het bedrijf steeg in Noord-Amerika, met in totaal 4 miljoen verkochte exemplaren van 109.000 stuks. De bedrijfswinst bedroeg 560,6 miljard yen.

De omzet van Honda’s energieproducten daalde echter in Noord-Amerika, met een totale omzet van 3 miljoen (812.000 stuks). In de energieproductenactiviteiten van het bedrijf en andere activiteiten bedroeg de bedrijfswinst min 8,8 miljard yen.

In de financiële dienstverlening bedroeg de bedrijfswinst 273,9 miljard yen.

Honda’s geconsolideerde bedrijfswinst steeg dit kwartaal met 601,2 miljard yen tot 1 biljoen 381,9 miljard yen dankzij de verbeterde winstgevendheid van modellen en de toegenomen verkoop van auto-eenheden.

De ROIC van het bedrijf bedroeg 9,1% en de ROE 9,3%.

De winst vóór inkomstenbelasting verbeterde met 762,8 miljard yen vergeleken met FY23, wat resulteerde in een totale winst van 1 biljoen (642,3 miljard yen).

Honda’s vrije kasstroom uit niet-financiële dienstverlening bedroeg 1 biljoen 460,9 miljard yen. De nettokasstroom aan het einde van de periode bedroeg in totaal 3 biljoen 761,6 miljard yen.

Toekomstprojecties

Tegen FY25 streeft het bedrijf naar een bedrijfswinst van 1 biljoen 420 miljard yen en een operationele winstmarge van 7%.

Toekomstige investeringsbronnen voor Honda stegen met 1 biljoen yen vergeleken met FY23 tot ongeveer 3 biljoen yen. Het dividend van 68 yen dit kwartaal was 28 yen meer dan in boekjaar 23. Het bedrijf voorspelt dat het in FY25 een aandeleninkoop van 300 miljard yen zal uitvoeren.

Initiatieven voor het volgende financiële jaar omvatten een aandeleninkoop van 300 miljard yen. Het bedrijf ligt ook op koers om een operationele winstmarge van 7% te realiseren.

