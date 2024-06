iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) is vandaag met 30% gestegen na de aankondiging van plannen voor een geregistreerd direct aanbod.

Het aandeel iTeos Therapeutics scoort hoger dan de winst over het eerste kwartaal

Het biotechnologiebedrijf zal in totaal 1.142.857 aandelen verkopen tegen $17,50 per stuk, wat zich vertaalt in een premie van 44% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Het aanbod omvat ook “voorgefinancierde warrants om tot 5.714.285 aandelen te kopen”, aldus het persbericht van vrijdag.

Ook vandaag zei $ITOS dat het in het eerste kwartaal $38,2 miljoen of $1,07 per aandeel verloor. Dat kwam aanzienlijk hoger uit dan een verlies van $15,6 miljoen of 44 cent per aandeel in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Toch is het aandeel iTeos Therapeutics nu maar liefst 70% gestegen ten opzichte van het laagste punt van het jaar tot nu toe eind januari.

Hoe zal $ITOS de opbrengst van de aanbieding gebruiken?

De geregistreerde directe aanbieding zal ongeveer $120 miljoen aan bruto-opbrengsten opleveren die iTeos Therapeutics zal gebruiken om “zijn klinische programma’s en preklinische pijplijn vooruit te helpen”.

Een deel van de opbrengst gaat ook naar algemene bedrijfsdoeleinden, zo blijkt uit het persbericht van vrijdag.

$ITOS verwacht dat de financiering onder leiding van Boxer Capital en RA Capital Management (bestaande investeerders) binnen de komende week zal worden afgerond, op voorwaarde dat deze voldoet aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Het biotechbedrijf had eind maart 2024 $595 miljoen aan contanten en equivalenten (inclusief beleggingen). Wall Street heeft momenteel een consensus “koop”-rating voor iTeos Therapeutics-aandelen die op het moment van schrijven geen dividend uitkeren.

