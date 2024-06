Zijn Unity-aandelen het kopen waard onder de nieuwe CEO?

Unity Software Inc (NYSE: U) heeft dit jaar al meer dan 40% verloren, maar een Benchmark-analist waarschuwt dat het de komende maanden nog verder kan kelderen.

Unity-aandelen zouden kunnen dalen tot $16

Mike Hickey herhaalt vandaag zijn “verkoop”-beoordeling voor het softwareontwikkelingsbedrijf voor videogames. Zijn koersdoel van $ 16 suggereert vanaf nu nog een nadeel van 30%.

Zijn recente nota volgt op het kwartaalcijfersrapport van $U.

De matige eerste helft vergroot het uitvoeringsrisico voor de tweede helft van het jaar, waardoor er zorgen ontstaan over het vermogen van Unity om zijn jaarlijkse doelstellingen te halen.

Het in New York genoteerde bedrijf rapporteerde een omzetdaling van 8,0% op jaarbasis en verloor per aandeel meer dan verwacht in het eerste financiële kwartaal. Het Unity-aandeel daalde daarom vrijdag met 6,0%.

Unity-aandeel daalt op gedempte begeleiding

Mike Hickey is bearish over Unity Software Inc, mede vanwege de weinig indrukwekkende verwachtingen voor het boekjaar 2024.

Het in Californië, Verenigde Staten gevestigde bedrijf met een waarde van $9,0 miljard heeft gisteravond zijn verwachtingen voor het hele jaar opnieuw bevestigd, maar de Benchmark-analist noemde dit niet voldoende omdat “de consensus verwachtte dat de prestaties boven de bovenkant van het bereik zouden liggen”.

Unity-aandelen betalen momenteel geen dividendrendement. Dus die kant van het verhaal is ook niet bijzonder spannend.

Merk op dat Unity Software Matt Bromberg deze week ook tot CEO heeft benoemd. Hij zal later deze maand Jim Whitehurst vervangen, die als interim-CEO fungeerde. Bromberg was recentelijk Chief Operating Officer van Zynga.

