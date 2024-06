Intel Corporation (NASDAQ:INTC) heeft de laatste tijd moeilijke tijden doorgemaakt. Na het rapporteren van de winsten voor het eerste kwartaal van 2024 kreeg het aandeel een klap te verduren en daalde onlangs van boven de $35 naar onder de $30. De verwachtingen van het bedrijf voor het volgende kwartaal waren niet zo goed als verwacht, wat beleggers zorgen baarde.

Intel voorspelde dat de omzet voor het tweede kwartaal van 2024 tussen de $12,5 miljard en $13,5 miljard zou liggen. Dat is minder dan wat analisten dachten. Ook de aangepaste winst per aandeel bleef achter bij de verwachtingen. Dit nieuws deed twijfels rijzen over het vermogen van Intel om met de huidige uitdagingen om te gaan.

Hoewel sommige onderdelen van Intels activiteiten, zoals Client Computing, het goed deden, presteerden andere onderdelen, zoals Mobileye, niet zoals verwacht. Deze gemengde prestaties hebben beleggers ongerust gemaakt over de toekomst van Intel.

Ondanks deze uitdagingen probeert Intel terug te stuiteren. Volgens recente rapporten onderzoekt het bedrijf opties zoals samenwerken met Apollo Global Management om een nieuwe fabriek in Ierland te bouwen. Deze inspanningen weerspiegelen de vastberadenheid van Intel om te concurreren met marktleiders als Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) en Samsung Electronics in een snel evoluerend landschap.

Terwijl Intel zijn koers voorwaarts uitstippelt, vragen beleggers zich af: kan er een einde komen aan de ellende van Intel? Tegen deze achtergrond kan een nader onderzoek van technische indicatoren en de trend van de aandelenkoersen waardevolle inzichten verschaffen in de vooruitzichten van Intel en de vraag of Intel zijn huidige uitdagingen kan overwinnen. Laten we dus eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over de toekomstperspectieven van Intel in deze uitdagende tijden.

Kan de eerdere steun standhouden?

Op de wekelijkse langetermijngrafiek van Intel kunnen we zien dat het aandeel tussen april 2021 en eind 2022 daalde van een hoogtepunt boven de $68 naar $25. Vervolgens zag het in 2023 een bull run die het van $25 naar $50 bracht. eind 2023. Dit jaar is echter rampzalig gebleken voor de aandelen, vooral na maart, toen de aandelen rond de $ 45 handelden.

INTC-grafiek door TradingView

Voor beleggers die de aandelen al met verlies aanhouden, is het het beste dat ze de aandelen op het huidige niveau houden en verkopen als de steun van $25 verdwijnt. Beleggers die de aandelen willen kopen, kunnen dit doen op het huidige niveau, terwijl ze een strak stopverlies van $ 25 behouden.

Wees voorzichtig: voorzichtigheid op de korte termijn voor bullish traders

Omdat het aandeel na de resultaten over het eerste kwartaal van $25 is gedaald, heeft het het moeilijk gevonden om boven de $31,5 te handelen. Tenzij het aandeel handelt en daarboven sluit, moeten kortetermijnhandelaren vermijden long te gaan op het aandeel. Als de koers boven de $31,5 uitkomt, kan men het aandeel kopen met een stop loss van $28,8 en een winstdoelstelling van $35,2.

INTC-grafiek door TradingView

Voor handelaren die bearish blijven op het aandeel, kunnen ze short gaan op het huidige niveau met een stop loss van $32,3. Als het aandeel opnieuw begint te crashen, kan het weer naar het ondersteuningsniveau dalen, rond de $ 25, waar ze winst kunnen boeken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

