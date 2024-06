SoftBank heeft zich bijna volledig teruggetrokken uit Alibaba-aandelen

SoftBank zegt dat het zich vrijwel volledig heeft teruggetrokken uit Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA). De aandelen van de Chinese technologietitan zijn maandag nog steeds zo’n 4,0% gestegen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

SoftBank heeft in plaats daarvan in Arm geïnvesteerd

Copy link to section

Alibaba is nu goed voor “bijna nul” procent van de intrinsieke waarde bij SoftBank – een enorme daling ten opzichte van 48% in 2020.

Het Japanse conglomeraat investeert nu agressiever in kunstmatige intelligentie. Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) is op het moment van schrijven bijvoorbeeld goed voor 45% van zijn intrinsieke waarde. Volgens Yoshimitsu Goto – de Chief Financial Officer van SoftBank:

Dit toont een verschuiving naar een op AI gerichte portefeuille. Arm is de kern van onze verschuiving naar AI en de activa die wij en het SoftBank Vision Fund bezitten.

SoftBank is momenteel meerderheidsaandeelhouder van de Britse chipontwerper.

Alibaba maakt morgen kwartaalcijfers bekend

Copy link to section

SoftBank sloot het boekjaar 2023 af met gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverliezen van ongeveer ¥960 miljard gerelateerd aan zijn positie in $BABA.

Het nieuws komt slechts een dag voordat Alibaba zijn financiële resultaten voor het vierde kwartaal zal publiceren. De consensus is dat het 92 cent per aandeel zal verdienen, tegenover $1,15 per aandeel een jaar geleden.

Voorafgaand aan het winstrapport verlaagde Youssef Squali, een Truist-analist, zijn koersdoel voor Alibaba-aandelen naar $113. Dat duidt echter nog steeds op een stijging van ongeveer 35% vanaf nu.

Merk op dat het bedrijf uit Hangzhou, China momenteel ook een dividendrendement van 1,18% betaalt, wat nog een goede reden is om het in uw beleggingsportefeuille te hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=CCjsbNqdq_w

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Meer