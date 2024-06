Crypto-uitwisseling OKX wordt gereguleerd in Australië

Cryptocurrency exchange OKX verplaatst zijn op Australië gerichte diensten onder een lokaal gereguleerde entiteit als onderdeel van zijn expansie in de regio Azië-Pacific.

Jamie Kennedy, algemeen directeur van OKX Australia, benadrukte het belang van het voldoen aan de behoeften van gebruikers, waaronder “naadloze toegang tot bankrails en AUD-paren voor de meest populaire cryptocurrencies.”

Naleving is essentieel

Australische gebruikers hebben via OKX toegang tot 170 crypto-handelsparen. De beurs beweerde een “enorme honger” naar crypto in Australië en identificeerde het land sinds maart vorig jaar als een “belangrijke groeimarkt”.

Vanaf 20 maart zijn de op Australië gerichte diensten van OKX verhuisd van een op de Seychellen gevestigd bedrijf naar twee on-shore entiteiten: OKX Australia Pty Ltd, dat crypto-uitwisselings- en fiatdiensten afhandelt, en OKX Australia Financial Pty Ltd, dat derivaten en marge beheert. producten.

De Australische wetgeving vereist dat lokale gebruikers slagen voor een geschiktheidsbeoordeling en voldoen aan de definitie van een groothandelsklant onder de Corporations Act 2001.

Om aan deze regelgeving te voldoen, is OKX gestopt met het aanbieden van kopieerhandel, opbrengstdragende producten en de handel in bepaalde tokens. Bovendien kunnen gebruikers sinds 20 maart alleen nog niet-ondersteunde tokens opnemen.

De mondiale expansie zorgt ervoor dat India zich terugtrekt

Deze uitbreiding naar Australië volgt op het vertrek van OKX uit India. In april bracht OKX zijn klanten in India op de hoogte om hun posities af te wikkelen omdat het zijn diensten in het land beëindigde vanwege lokale regelgeving. In maart 2023 werden dienstverleners op het gebied van digitale activa in India opgenomen in het antiwitwaskader.

Uitwisselingen moeten zich registreren bij de Financial Intelligence Unit India (FIU IND) en zich houden aan de regelgeving om te kunnen functioneren. Eind 2023 had OKX, in tegenstelling tot 28 andere bedrijven, het registratieproces nog niet afgerond.

Tegen deze achtergrond is OKX een populair platform geworden voor Bitcoin Runes-gebruikers. Momenteel is de beurs goed voor 51,08% van het dagelijkse handelsvolume van Bitcoin Runes.

Volgens gegevens van het analytische platform GeniiData van Ordinals is de handelsactiviteit voor Runes op andere platforms, zoals UniSat en MagicEden, sinds april afgenomen. Deze platforms hebben nu een gecombineerd marktaandeel van 48,83%. Bijna alle handelsactiviteiten van Bitcoin Runes worden uitgevoerd via deze drie bedrijven en hun platforms.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

