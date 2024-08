De belangrijkste aandelenindex van Zuid-Korea, KOSPI, kreeg vandaag een klap te verwerken toen Samsung Electronics Co Ltd (KRX: 005930) een aanzienlijke tegenslag ondervond bij het doorstaan van de kritische chiptest van Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA).

Deze struikelblok heeft een golf van golven op de markt teweeggebracht, wat de nauwe banden tussen toonaangevende bedrijven als Samsung en de bredere prestaties van de exportgedreven Zuid-Koreaanse economie onderstreept.

De HBM3E-chips van Samsung slagen niet in de Nvidia-test

De aandelen van Samsung, een hoeksteen van de Zuid-Koreaanse economie en wereldleider in de productie van halfgeleiders, daalden woensdag met ruim 2%.

Deze daling volgde op berichten dat Samsung’s vijfde generatie geheugenchips met hoge bandbreedte (HBM3E) niet voldeden aan de strenge testnormen van Nvidia.

Deze krachtige geheugenchips zijn essentieel voor geavanceerde computersystemen die worden gebruikt in AI-datacenters.

Hoewel Samsung’s HBM3-chips van de vierde generatie de Nvidia-test doorstaan, roept het falen van zijn nieuwere generatie product zorgen op over de concurrentiepositie van Samsung in de snel evoluerende halfgeleiderindustrie.

SK Hynix profiteert van de tegenslag van Samsung

Concurrent SK Hynix Inc zag daarentegen zijn aandelen vandaag met 1,7% stijgen, profiterend van de tegenslag van Samsung. SK Hynix, dat al hoogwaardige chips levert aan Nvidia, zal zijn marktpositie mogelijk versterken als gevolg van de problemen van Samsung.

Ondanks deze winst was de algehele impact op KOSPI negatief. De index daalde met ongeveer 0,5%, ook al presteerden andere sectoren zoals e-commerce en biofarmaceutica goed.

Beleggers zijn ook voorzichtig in afwachting van de winstrapporten over het tweede kwartaal van grote exporteurs als SK Hynix, Kia en LG Energy Solutions, die morgen worden verwacht.

Verwacht wordt dat deze rapporten dieper inzicht zullen verschaffen in de gezondheid van de Zuid-Koreaanse exportsector en het marktsentiment aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Lichtpuntjes temidden van de somberheid

Niet al het nieuws was woensdag negatief voor Zuid-Korea. Het consumentenvertrouwen in het land bereikte in juli het hoogste niveau in ruim twee jaar, terwijl de inflatie bleef afnemen, blijkt uit een onderzoek van de centrale bank.

Deze positieve economische indicator duidt erop dat de binnenlandse economische omstandigheden mogelijk verbeteren, ondanks de uitdagingen waarmee grote bedrijven als Samsung worden geconfronteerd.

Bovendien won de Koreaanse won lichtjes (0,17%) ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat een kleine mate van stabiliteit bood te midden van de turbulentie op de aandelenmarkten.

De obligatiemarkt liet ook positieve signalen zien: de rente op drie- en tienjarige Koreaanse staatsobligaties daalde, wat erop wijst dat de vraag naar vastrentende waarden is toegenomen.

De tegenslag van Samsung met de chiptest van Nvidia heeft de volatiliteit en onderlinge verbondenheid van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt onderstreept. Terwijl de problemen van Samsung KOSPI ten val brachten, profiteerde concurrent SK Hynix ervan, wat de concurrentiedynamiek binnen de halfgeleiderindustrie aantoonde.

Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van belangrijke winstrapporten van grote exporteurs, die verder inzicht zullen verschaffen in de gezondheid van de exportgedreven economie van Zuid-Korea.

Ondanks deze uitdagingen zijn er ook momenten van optimisme. Een verbeterd consumentenvertrouwen en een lichte stijging van de Koreaanse won wijzen op een veerkrachtige binnenlandse economie. Terwijl Zuid-Korea deze gemengde signalen volgt, zullen de prestaties van zijn grote bedrijven een cruciale rol blijven spelen bij het vormgeven van het marktsentiment en de economische vooruitzichten.

