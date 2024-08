HSBC blokkeert crypto-uitwisselingen in Australië om klanten te beschermen

Bankgigant HSBC blokkeert alle cryptocurrency-uitwisselingen in Australië. De bank meldde een groeiend aantal oplichting als reden achter deze stap.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Vanaf 24 juli is de bank begonnen met het blokkeren van alle klantbetalingen die gericht zijn op cryptocurrency-uitwisselingen. Een aankondiging op de website van HSBC luidt:

We hebben deze wijzigingen aangebracht om onze klanten te beschermen als reactie op de toename van oplichting. We investeren voortdurend in onze beveiligingsmogelijkheden en versterken onze systemen om onze klanten te beschermen tegen zich ontwikkelende bedreigingen.

Klanten beschermen tegen oplichting

Copy link to section

Klanten op het socialemediaplatform Reddit beweren dat de bank de stap op zeer korte termijn heeft aangekondigd. In een e-mail van 24 juli bestempelde de bank de blokkade als ‘veiligheidsmaatregelen’ en drong er bij hen op aan om naar ‘alternatieve regelingen’ te zoeken als ze transacties wilden uitvoeren met crypto-uitwisselingen.

Alle transacties met betrekking tot cryptocurrency-uitwisselingen zouden automatisch door de bank worden geblokkeerd. Dit omvat ook betalingen met creditcards en betaalkaarten.

De bank zal echter betalingen via crypto-uitwisselingen blijven toestaan.

De bank wees op gegevens die beweren dat Australiërs alleen al in 2023 meer dan 170 miljoen dollar verloren door investeringsfraude. Ondertussen heeft de Australische financiële waakhond onlangs ook een rapport uitgebracht waarin bezorgdheid wordt geuit over het gebruik van cryptocurrencies bij illegale activiteiten.

Het rapport benadrukte traditionele kanalen zoals contant geld en onroerend goed als de belangrijkste facilitators van illegale activiteiten in het land. In vergelijking met de ‘gemiddelde’ risicofactor die voor cryptocurrencies is aangewezen, kreeg contant geld de status ‘zeer hoog’.

De bankgigant is geen onbekende in het beperken van de toegang tot crypto-activa. Vorig jaar ondernam het een soortgelijke stap in het Verenigd Koninkrijk, waardoor particuliere klanten geen cryptocurrencies konden kopen met creditcards. Verder vaardigde het een limiet van £ 5.000 uit op debetkaarten voor crypto-aankopen.

De stap was een reactie op een waarschuwing van de Financial Conduct Authority (FCA) over de risico’s die verbonden zijn aan crypto-activa.

Australië treedt hard op tegen crypto

Copy link to section

HSBC treedt in de voetsporen van andere grote Australische bankreuzen die cryptocurrencies hebben gemeden.

Vorig jaar blokkeerden de topbanken in de regio – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac en Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) – gezamenlijk cryptobetalingen.

In een rapport van Westpac werd destijds investeringsfraude genoemd als de reden achter 50% van alle klantverliezen die verband hielden met oplichting, waarbij een derde van alle oplichting betrekking had op overdrachten naar cryptocurrency-uitwisselingen.

De beperkingen op cryptocurrencies reiken verder dan crypto-uitwisselingen. Australische toezichthouders hebben ook hard opgetreden tegen het gebruik van cryptocurrencies als betaalmethode voor online gokken.

Ondertussen heeft de Australian Securities & Investments Commission zich ook gericht op crypto-entiteiten die zij als niet-geregistreerde effecten beschouwt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.