PolitiFi-tokens om in de gaten te houden: Top 5 cryptomunten met Trump-thema voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen

Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen dichterbij komen, is de cryptocurrency-markt getuige van een nieuwe trend met de opkomst van PolitiFi-tokens.

Deze crypto-tokens met een politiek thema, vooral die geassocieerd met Donald Trump, winnen aanzienlijk aan populariteit.

Laten we eens kijken naar de vijf populairste PolitiFi-tokens met Trump-thema van de dag.

Super Trump-munt (STRUMP)

Super Trump Coin (STRUMP) is een meme-token waarin Donald Trump wordt afgebeeld als Superman.

Met een totaal circulerend aanbod van 1,8 miljard tokens heeft STRUMP de afgelopen 24 uur een stijging van 39,88% in het handelsvolume gezien.

Ondanks een prijsdaling van 6,07% in dezelfde periode, wordt het momenteel verhandeld tegen $0,01112 en staat het op de 776e plaats op CoinMarketCap.

Vanaf de ATH van $0,03085 is STRUMP met 64,06% gedaald, maar toch blijft het een favoriet onder Trump-crypto-enthousiastelingen vanwege het snelle rendement.

Baby Trump

Baby Trump is een uniek token onder de tokens met Trump-thema, met een afbeelding van Donald Trump als baby-president op de website.

Met een circulerend aanbod van 406 miljoen tokens heeft het een marktkapitalisatie van $3,5 miljoen en wordt het verhandeld tegen $0,008616.

Ondanks een prijsdaling van 9,45% in de afgelopen 24 uur, is het handelsvolume met 4,29% gestegen.

Op zijn hoogtepunt had Baby Trump een marktkapitalisatie van $11 miljoen. Met name is Baby Trump het enige token dat op de BNB Smart Chain is gebouwd, terwijl de andere zich op het Ethereum-netwerk bevinden.

Trump (SLAAP)

Het Trump (MAGA)-token, geïnspireerd door de slogan van Donald Trump ‘Make America Great Again’, heeft opmerkelijke golven gemaakt sinds de lancering ongeveer een jaar geleden.

Ondanks dat de koers de afgelopen 24 uur met 8,80% is gedaald, wordt de koers momenteel op $5,65 verhandeld.

Het token heeft de afgelopen dag een stijging van 23,23% in marktkapitalisatie ervaren, tot $248 miljoen.

Met een indrukwekkend rendement van 35 miljoen procent sinds de oprichting heeft MAGA een positie van 220 op CoinMarketCap veiliggesteld.

JEZELF

Een ander token met dezelfde ticker, MAGA, staat op nummer twee in de PolitiFi-categorie op CoinMarketCap.

Met 390 miljard tokens in omloop heeft dit token een stijging van 81,39% in handelsvolume gezien, ondanks een prijsdaling van 11,08% in de afgelopen 24 uur.

Momenteel wordt het verhandeld tegen $0,0001337, het staat op de 21e plaats op Dexscreener en op de 522e plaats op CoinMarketCap.

Dit token werd slechts twee maanden geleden gelanceerd en heeft early adopters een rendement van 313.373,62% opgeleverd op het hoogste punt ooit (ATH) van $0,0007354.

MAGA VP (MVP)

MAGA VP (MVP) is een relatief nieuw token, vier maanden geleden gelanceerd.

Het handelt tegen $0,128 en is nog niet in de top 1000 van cryptomunten op CoinMarketCap terechtgekomen, die momenteel op plaats 1231 staan.

Ondanks een stijging van het handelsvolume met 21,79% in de afgelopen 24 uur bedraagt de marktkapitalisatie $5,3 miljoen. Hoewel het sinds de lancering met 110% is gestegen, is het nog steeds met 83,24% gedaald ten opzichte van de ATH van $0,7706.

De steun van de fanbase van Trump lijkt een belangrijke factor te zijn in het succes van deze tokens. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, zal het interessant zijn om te zien hoe deze PolitiFi-tokens presteren en of ze hun momentum kunnen behouden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.