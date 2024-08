Trump-campagne haalt $4 miljoen aan crypto-donaties op: wie zijn de spraakmakende donoren?

De presidentiële campagne van Donald Trump heeft met succes de cryptocurrency-markt aangeboord en heeft meer dan $4 miljoen aan digitale donaties ontvangen.

Volgens de documenten van de Federal Election Commission (FEC) zijn deze bijdragen in verschillende vormen gekomen, waaronder Bitcoin (BTC), Ether (ETH), het XRP-token van Ripple en de aan de Amerikaanse dollar gekoppelde stablecoin USDC.

Deze toestroom van crypto-donaties markeert een aanzienlijke verschuiving in de politieke fondsenwervingsstrategieën en benadrukt de veranderende houding van Trump ten aanzien van digitale valuta.

Van 1 april tot 30 juni heeft het gezamenlijke fondsenwervingscomité ‘Trump 47’ meer dan 118 miljoen dollar ingezameld, waarvan aanzienlijke delen zijn toegewezen aan de Trump-campagne, het Republikeinse Nationale Comité en andere geassocieerde entiteiten.

Met name hebben ten minste 19 donoren meer dan 2,15 miljoen dollar aan Bitcoin bijgedragen, wat de uiteenlopende professionele achtergronden van de donateurs laat zien, waaronder huisvrouwen, militaire officieren, vertegenwoordigers en beveiligingstechnici.

Bekende bijdragers

Onder de prominente donoren bevinden zich de crypto-miljardair-tweeling Tyler en Cameron Winklevoss, die elk 15,57 Bitcoin bijdragen, ongeveer $1 miljoen op het moment van donatie.

Vanwege premiebeperkingen werd een deel van dit bedrag terugbetaald.

Mike Belshe, CEO van BitGo, een beveiligingsbedrijf voor digitale activa, schonk ook $50.000 in Bitcoin, wat de aantrekkingskracht van de campagne op invloedrijke figuren in de crypto-ruimte verder onderstreepte.

Brian Hughes, campagnemedewerker van Trump, benadrukte dat het grootste deel van de $4 miljoen aan cryptobijdragen in Bitcoin werd ontvangen.

Jesse Powell, oprichter en voormalig CEO van Kraken, doneerde bijna $845.000 aan Ether.

Ripple’s Chief Legal Officer Stuart Alderoty droeg $300.000 bij aan XRP.

Opvallend is dat Ryan Selkis, voormalig CEO van Messari, $50.000 aan USDC doneerde nadat hij zijn functie neerlegde na controversiële berichten op sociale media.

Hoewel de Trump-campagne de meeste crypto-donaties heeft omgezet in USDC voor liquidatie, heeft zij er af en toe voor gekozen om de digitale activa te behouden.

Trump heeft beloofd de rechten te beschermen van degenen die ervoor kiezen hun munten zelf te bewaren, en pleit voor het gebruik van crypto-wallets die buiten het bereik liggen van gecentraliseerde entiteiten zoals Coinbase en, bij uitbreiding, de IRS.

Trumps verschuiving naar een pro-crypto-houding

Het huidige pro-crypto-standpunt van Trump markeert een aanzienlijke ommekeer ten opzichte van zijn eerdere opvattingen tijdens zijn presidentschap, toen hij kritisch stond tegenover digitale valuta. Deze verandering heeft steun gekregen van opmerkelijke technologie- en crypto-investeerders zoals Marc Andreessen en Ben Horowitz.

In april lanceerde Trump een niet-fungible token (NFT)-collectie op de Solana-blockchain, waarmee hij zijn positie in de crypto-ruimte verder verstevigde.

Zaterdag zal Trump de aanwezigen toespreken op de Bitcoin Conference in Nashville, gehouden in het Music City Center.

Het evenement omvat een inzamelingsactie met hoge tickets, waarbij de prijzen kunnen oplopen tot $ 844.600 per persoon voor toegang op het hoogste niveau, inclusief een rondetafelgesprek met Trump.

Mid-tier tickets, inclusief een fotomoment met de voormalige president, kosten $60.000 per persoon of $100.000 per koppel.

Op de Libertarian National Convention in mei beloofde Trump te voorkomen dat senator Elizabeth Warren en haar bondgenoten zich zouden richten op Bitcoin-houders.

Na een ontmoeting met leidinggevenden van Bitcoin-mijnbouw in zijn Mar-a-Lago-club in Florida, verklaarde Trump dat alle toekomstige Bitcoin-mijnbouw in de VS zou plaatsvinden als hij terugkeerde naar het Witte Huis.

Trumps keuze voor senator JD Vance uit Ohio als zijn running mate wordt gezien als een strategische zet om de steun van de cryptosector te vergroten. Vance was een uitgesproken pleitbezorger voor een lossere regulering van cryptocurrencies en maakte in 2022 zijn persoonlijke bezit in Bitcoin bekend.

De regering-Biden heeft het toezicht op de cryptosector vergroot, waarbij de SEC haar acties de afgelopen jaren heeft geïntensiveerd.

Trump positioneert zichzelf daarentegen als verdediger van crypto-innovatie en decentralisatie. Dit verschil in aanpak heeft weerklank gevonden bij velen in de technologie- en cryptogemeenschappen, wat heeft geleid tot substantiële financiële steun voor de campagne van Trump.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.