Trump spreekt de grootste Bitcoin-conferentie ter wereld toe: belangrijke inzichten en wat u kunt verwachten

Donald Trump, die zichzelf onlangs de ‘crypto-kandidaat’ heeft genoemd, zal de Bitcoin-conferentie in Nashville, Tennessee toespreken, wat een belangrijk moment zal markeren op het kruispunt van cryptocurrency en politiek.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het evenement, dat bekend staat als ‘s werelds grootste jaarlijkse Bitcoin-viering, zal morgen om 14.00 uur CT de 30 minuten durende toespraak van Trump omvatten tijdens de slotsessie van de conferentie.

Dit zal de eerste keer zijn dat een presidentskandidaat de Bitcoin-conferentie bijwoont, wat aanleiding geeft tot discussies over de potentiële steun van Trump door de cryptogemeenschap bij de komende verkiezingen.

Trumps standpunt ten aanzien van cryptocurrency is in de loop der jaren dramatisch veranderd, waardoor hij nu wordt gepositioneerd als voorstander van digitale valuta.

Crypto: de nieuwe politieke bondgenoot van Trump?

Copy link to section

De opname van cryptocurrency in de huidige verkiezingscyclus is opmerkelijk. Het evoluerende perspectief van Trump op digitale valuta betekent een grote ommekeer.

Eerder bekritiseerde hij Bitcoin als ‘een oplichterij tegen de Amerikaanse dollar’ en beschouwde hij de digitale valuta van de centrale bank als ‘zeer gevaarlijk’, waarbij hij crypto zelfs bestempelde als ‘een ramp die nog moet gebeuren’.

Ondanks deze eerdere afkeuring beweert Trump nu “goed” te zijn met crypto. Zijn campagne accepteert donaties in Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana en andere cryptocurrencies.

Zijn vice-presidentiële running mate, senator JD Vance uit Ohio, is ook een bekende crypto-supporter, met Bitcoin-bezit ter waarde van tussen de $100.001 en $250.000 via Coinbase.

De cryptogemeenschap wil graag de plannen van Trump horen voor ondersteuning van het cryptocurrency- en blockchain-beleid.

Hoewel hij nog geen specifiek beleid heeft uitgewerkt, heeft Trump vorige maand een ontmoeting gehad met cryptomijnwerkers en pleitte hij ervoor dat alle resterende Bitcoin in de VS zou worden gedolven.

Wie woont er nog meer de Bitcoin-conferentie in Nashville bij?

Copy link to section

De Bitcoin-conferentie in Nashville is een belangrijk politiek podium geworden. Naast Trump zal ook onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. spreken over cryptocurrency.

Kennedy, een bekende cryptoliefhebber, heeft eerder de wens geuit om de volledige Amerikaanse begroting op de blockchain te zetten voor publieke toegang.

Vivek Ramaswamy, een voormalige Republikeinse presidentskandidaat en een voorstander van crypto, zal ook de conferentie toespreken.

Ondanks dat hij zich terugtrok uit de race, had Ramaswamy aanzienlijke steun gekregen van de cryptogemeenschap met zijn oproepen om een einde te maken aan wat hij ‘Biden’s oorlog tegen crypto’ noemde en ervoor te zorgen dat Bitcoin en andere cryptocurrencies in de VS zouden worden geproduceerd.

Andere prominente figuren in de cryptowereld, zoals Cathie Wood van ARK Investment,

Michael Saylor van MicroStrategy en klokkenluider Edward Snowden zullen ook aanwezig zijn op het evenement.

Trumps cryptostrategie: is het een politieke zet of echte steun?

Copy link to section

Het besluit van Trump om op de Bitcoin-conferentie te spreken wordt door velen gezien als een strategische zet om steun te krijgen van de groeiende cryptogemeenschap.

Crypto-expert en voormalig senior adviseur van Joe Biden, Moe Vela, suggereerde dat Trump waarschijnlijk zal zeggen wat zijn publiek wil horen.

Deze aanpak kan hem helpen kiezers voor zich te winnen die gepassioneerd zijn door digitale valuta.

Trumps evoluerende houding ten aanzien van cryptocurrency en zijn betrokkenheid bij crypto-voorstanders benadrukken de toenemende politieke betekenis van digitale valuta.

Nu steeds meer politieke figuren crypto bespreken en ondersteunen, zal het onderwerp een cruciale rol gaan spelen bij de komende verkiezingen.

De aanwezigheid van prominente politieke en cryptofiguren op de Bitcoin-conferentie onderstreept de potentiële impact van hun beleid op de toekomst van digitale valuta.

Terwijl Trump, Kennedy en Ramaswamy hun visie op cryptoregulering en -ondersteuning schetsen, zullen hun toespraken nauwlettend in de gaten worden gehouden door zowel de cryptogemeenschap als politieke analisten.

De Bitcoin-conferentie in Nashville staat klaar om een cruciale gebeurtenis te worden, niet alleen voor de cryptowereld, maar ook voor het politieke landschap.

De convergentie van politiek en cryptocurrency tijdens dit evenement duidt op een groeiende erkenning van het belang van digitale valuta bij het vormgeven van toekomstig beleid.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.