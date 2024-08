Wall Street’s gemengde reacties op IBM’s Q2-resultaten: blijven vasthouden of uitbetalen?

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) maakte de resultaten over het tweede kwartaal van 2024 bekend nadat de markten woensdag gesloten waren voor handel. De winsten overtroffen de verwachtingen van Wall Street, maar riepen toch gemengde reacties op bij analisten.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

IBM Q2 winst en vooruitzichten

Copy link to section

De GAAP-winst per aandeel van IBM over het tweede kwartaal bedroeg $1,99, een prestatie die $0,19 beter presteerde dan verwacht, wat een indicatie is van het kostenbeheer en de operationele efficiëntie van het bedrijf.

De totale omzet voor het kwartaal bedroeg $15,8 miljard, wat neerkomt op een stijging op jaarbasis van 1,9% en een stijging van $180 miljoen ten opzichte van de verwachtingen van analisten.

Deze omzetstijging werd ondersteund door een opmerkelijke groei in de softwareverkoop, die werd gerapporteerd op $6,74 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De groei van dit segment wordt voornamelijk gedreven door sterke prestaties op het gebied van transactieverwerkingsplatforms, wat de solide basis van IBM op technologiegebieden met veel vraag aantoont.

Daarentegen daalden de inkomsten uit consultancy lichtjes en kwamen uit op $5,18 miljard, iets onder de verwachtingen. Er werd echter opgemerkt dat het aantal consultancyboekingen hoog bleef, wat wijst op potentieel voor toekomstige omzetgroei.

Het infrastructuursegment rapporteerde een omzet van $3,65 miljard, wat een bescheiden groei weerspiegelt en blijk geeft van veerkracht in de bestaande sectoren van IBM.

In termen van winstmarges bedroeg de brutowinstmarge onder GAAP 56,8%, een verbetering van 180 basispunten, terwijl de operationele (niet-GAAP) winstmarge zelfs nog hoger was op 57,8%, een stijging met 190 basispunten.

De vrije kasstroom vertoonde ook een positief momentum, waarbij het bedrijf een vrije kasstroom rapporteerde van 2,6 miljard dollar voor het kwartaal, wat een stijging van 0,5 miljard dollar op jaarbasis betekent.

Deze stijging is van cruciaal belang omdat het IBM’s strategische investeringen en aandeelhoudersrendementen in de vorm van dividenden ondersteunt.

Op operationeel vlak benadrukte CEO Arvind Krishna de rol van enterprise AI en IBM’s groeiende activiteiten op het gebied van generatieve AI, die nu is uitgebreid tot meer dan twee miljard dollar.

Deze stijging wordt toegeschreven aan de lancering van WatsonX een jaar geleden, wat de agressieve drang van IBM naar AI-gestuurde oplossingen signaleert.

Met betrekking tot toekomstige verwachtingen heeft het IBM-management de verwachtingen voor de vrije kasstroom voor het hele jaar verhoogd tot ruim $12 miljard, gesteund door de prestaties in het eerste halfjaar en de operationele efficiëntie.

De verwachtingen voor de omzetgroei bleven gehandhaafd, in lijn met IBM’s mid-single-digit-model bij constante valuta, hoewel wordt verwacht dat de wisselkoersen een tegenwind van één tot twee punten zullen opleveren.

Gemengde reacties van analisten

Copy link to section

Ondanks deze robuuste cijfers blijven de sentimenten onder analisten verdeeld. Wamsi Mohan van de Bank of America erkende een “gemengd” kwartaal, waarbij de overprestatie in Software en Infrastructuur werd benadrukt, terwijl hij wees op ondermaatse prestaties in Consulting.

Mohan herhaalde een koopadvies met een koersdoel van $209.

Op dezelfde manier beschreef Erik Woodring van Morgan Stanley het kwartaal op het eerste gezicht solide, maar uitte hij zijn zorgen over de ondermaatse prestaties van IBM’s groeivectoren als RedHat en Consulting.

Woodring handhaafde een Equal-Weight-rating met een koersdoel van $ 182.

Jefferies-analist Brent Thill merkte ook het gemengde karakter van de resultaten op: softwaresectoren met hoge marges presteerden beter, maar werden tenietgedaan door zwakkere adviessectoren. Thill stelde zijn koersdoel bij naar $200, waarbij hij een Hold-rating handhaafde.

Op 9 juli gaven analisten van Goldman Sachs commentaar op IBM’s ‘overtuigende risico-beloningsprofiel’, waarbij ze opmerkten dat de sector wordt geconfronteerd met een cyclische correctie, beïnvloed door IT-uitgavenbeperkingen en een verschuiving naar op AI gerichte kapitaaluitgaven.

Het bedrijf handhaaft een koopadvies met een koersdoel van $200 voor IBM, wat het vertrouwen weerspiegelt in de langetermijnfundamentals te midden van de huidige uitdagingen.

De strategische manoeuvres van IBM

Copy link to section

Op strategisch vlak blijft IBM belangrijke stappen zetten, zoals de overname van HashiCorp, gericht op het vergroten van zijn mogelijkheden op het gebied van multi-cloud infrastructuurautomatiseringstechnologie.

Deze overname wordt echter momenteel door de mededingingsautoriteiten beoordeeld, wat het complexe regelgevingslandschap aantoont waar IBM doorheen navigeert.

De leiding van het bedrijf, onder leiding van CEO Arvind Krishna, heeft een cruciale rol gespeeld bij het loodsen van IBM door deze turbulente tijden. Krishna’s focus op hybride cloud en AI heeft een belangrijke rol gespeeld in de strategie van IBM.

In de bredere context kunnen IBM’s onderneming in quantum computing en de implicaties daarvan voor toekomstige groei niet over het hoofd worden gezien.

De ontwikkelingen van IBM op dit gebied suggereren een potentieel voor substantiële inkomstenstromen uit nieuwe technologieën, hoewel de praktische toepassingen en inkomstenbijdragen van quantum computing zich nog in de kinderschoenen bevinden.

Laten we nu eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over het koerstraject van het aandeel, en of de huidige marktomstandigheden en de strategische initiatieven van IBM op één lijn liggen om een overtuigende investeringsthese te vormen.

Bullish bevestiging alleen boven de $200

Copy link to section

Na bijna vier jaar binnen het smalle bereik van $120-$140 te zijn gebleven, braken de aandelen van IBM eind 2024 uiteindelijk boven dat bereik.

Sindsdien is de koers in de langetermijngrafieken in een opwaartse trend gebleven, ondanks de daling in april na de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal.

IBM-grafiek door TradingView

Het aandeel handelt momenteel dicht bij de meerjarige hoogtepunten van maart van dit jaar. Na de opwaartse beweging van vandaag blijft het bullish momentum op de korte termijn sterk. Er kan echter opnieuw sprake zijn van verkoop zodra het aandeel de grens van $ 200 nadert.

Daarom hoeven bulls die nieuwe longposities willen initiëren slechts een kleine positie op het huidige niveau te initiëren en meer aan hun positie toe te voegen als de aandelen dagelijks een slotkoers boven de $199 noteren.

Traders die bearish zijn over de aandelen moeten afzien van short gaan op de aandelen op de huidige niveaus en moeten wachten tot er zwakte ontstaat. Als het aandeel na de beweging van vandaag de komende dagen niet boven de $200 uitkomt, zal dat op zwakte duiden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.