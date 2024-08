Buitenlandse cryptominingactiviteiten vormen een spionagerisico, waarschuwt senator Warren

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren heeft gewaarschuwd voor de risico’s van buitenlandse mijnbouwbedrijven voor cryptocurrency die in het land actief zijn. De waarschuwing is in lijn met het standpunt van de huidige regering van het Witte Huis.

Tijdens een hoorzitting op 25 juli benadrukte senator Warren dat cryptocurrency-mijnbouwbedrijven die eigendom zijn van buitenlandse entiteiten de nationale veiligheid bedreigen.

Ze uitte ook haar zorgen over ecologische risico’s en beweerde dat deze entiteiten een ‘ramp voor het milieu’ zijn en ‘het elektriciteitsnet kunnen laten crashen’.

Cryptominers in buitenlandse handen vormen nationale risico’s

Op de vraag of deze zorgen betrekking hebben op alle buitenlandse mijnbouwbedrijven in de VS, noemde Warren de risico’s van spionage.

Buitenlandse bedrijven zouden ‘cryptomines gebruiken om Amerikaanse militaire operaties te bespioneren’, antwoordde de senator.

Ze verwees vooral naar een mijnbouwbedrijf in Wyoming dat eigendom is van en geëxploiteerd wordt door de Chinese entiteit MineOne. De locatie bevond zich dicht bij een Amerikaanse raketbasis en moest in mei worden verwijderd.

Senator Warren vervolgde:

Dat is een duidelijk risico voor de nationale veiligheid. Maar het is niet het enige risico. Cryptomijnen in buitenlandse handen vormen ook een bedreiging voor het energienetwerk.

Volgens de senator gaan de risico’s verder dan alleen een hoog elektriciteitsverbruik, wat een veel voorkomende reden tot zorg is bij cryptomining. Cryptominers in buitenlandse handen die op het Amerikaanse elektriciteitsnet zijn aangesloten, brengen het risico met zich mee van ‘gerichte black-outs en cyberaanvallen’.

Verder beweerde de wetgever dat buitenlandse entiteiten ‘in het geheim’ locaties in de VS hebben verworven. Ze waagde zich aan cryptocurrencies en bestempelde ze als een instrument waarmee deze entiteiten het banksysteem en de anti-witwasregels kunnen ‘omzeilen’.

Ze verwees naar de zaak van Jerry Yu, een student aan de New York University die in 2023 een Bitcoin-mijn in Texas kocht voor meer dan $6 miljoen.

Rapporten suggereerden dat de transactie in cryptocurrency werd uitgevoerd, waardoor het onroerend goed onder toezicht van de toezichthouder kwam te staan.

Als zodanig concludeerde Warren:

Het is tijd dat we wetten aannemen, wetten die het ministerie van Financiën nodig heeft.

Hard optreden tegen cryptomining

Dit is niet de eerste keer dat senator Warren alarm slaat over cryptomining. In mei stuurde ze een brief naar de minister van Defensie, de minister van Financiën en de National Security Advisory over het Iraanse gebruik van cryptomining om Amerikaanse sancties te omzeilen.

In de brief, geschreven samen met senator Angus King (I-Maine), werd Amerikaanse functionarissen gevraagd om gegevens te verstrekken over de inkomsten gegenereerd door Iraanse cryptominers, hun potentiële gebruik bij het witwassen van geld en hoe zij van plan zijn de problemen aan te pakken.

Ondertussen heeft de regering-Biden ook een agressieve aanpak gevolgd bij het reguleren van de mijnbouwsector, met het voorstel van een accijns van 30% op de kosten van elektriciteit die wordt gebruikt voor Bitcoin-mijnbouw.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.