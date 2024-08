Olympische Spelen van Parijs 2024: spelen werpen een schaduw op de toeristische drukte en het bedrijfsleven

De Olympische Zomerspelen van 2024 beginnen vandaag in Parijs en afgezien van de meer dan 10.000 atleten die van over de hele wereld samenkomen en een paar lakh toeschouwers, zijn de verwachtingen van de toenemende toestroom van toeristen niet helemaal ingelost.

Een rapport van Euromonitor International voorspelde vorig jaar dat 3 miljoen extra mensen naar Parijs zouden komen voor de spelen, waardoor de toeristische uitgaven met maar liefst 4 miljard euro zouden stijgen.

Echter, met berichten over luxe hotels die een daling in het aantal boekingen zien, en winkels, restaurants en bars die een inzinking zien in een anderszins hoogseizoen, zelfs als luchtvaartmaatschappijen rekening houden met omzetverlies als gevolg van het verminderde niveau van inkomend toerisme naar de stad in juni -Augustus kunnen we met zekerheid zeggen dat de spelen een contra-intuïtieve impact op de economie kunnen hebben.

Luchtvaartmaatschappijen die Parijs bedienen, krijgen een omzetdaling als gevolg van de Spelen

In de resultaten over het tweede kwartaal van woensdag liet Air France-KLM een daling van 30% in de bedrijfswinst zien tot 513 miljoen euro ($556 miljoen).

Het rapporteerde ook een afname van het internationale inkomend verkeer naar Parijs, omdat de games de omzet per eenheid met naar schatting 40 miljoen euro beïnvloedden, aldus het bedrijf.

Voor de hele zomer van 2024 (eind juni-augustus), wat een klassiek hoogseizoen is voor Europese reizen, kosten de spelen de luchtvaartmaatschappijen naar schatting ongeveer 200 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappij voegde eraan toe dat zij een geleidelijke normalisatie pas eind augustus ziet plaatsvinden.

Delta Airlines, dat van alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen de meeste vluchten naar Parijs uitvoert, voorspelde eerder deze maand een schadepost van $100 miljoen voor het bedrijf als gevolg van de spelen.

In een gesprek met analisten en investeerders eerder deze maand tijdens de Q2-winstoproep zei Delta-president Glen Hauenstein:

We zien een impact van ongeveer $100 miljoen op reizen naar Parijs voor de Olympische Spelen van juni tot augustus… buiten dit tijdelijke evenement is de vraag naar zomerreizen naar Europa sterk en consistent met onze verwachtingen.

Daling van hotelboekingen

UMIH Prestige, een handelsgroep voor hotels die minimaal € 800 ($870) per avond vragen, zei dat hotelboekingen een daling van 20% tot 50% rapporteerden vergeleken met afgelopen zomer, meldde Bloomberg.

Christophe Laure, hoofd van UMIH Prestige, zei tegen de krant: “Parijs ziet momenteel een ernstige daling van de vraag naar luxe hotelkamers in de aanloop naar de Spelen.”

Hij merkte op dat veel reizigers ervoor kiezen de stad te vermijden tot na de sluitingsceremonie.

Opgemerkt moet worden dat de hotelprijzen tijdens het evenement hoog zijn gehouden en verder zijn verhoogd door een verhoging van de toeristenbelasting, waardoor toeristen bijna 200% meer toeristenbelasting per nacht moesten betalen, afhankelijk van het accommodatietype.

Logistieke problemen temperen de toeristische mobiliteit verder

Het zijn niet alleen de hotelprijzen, met een stad die zich voorbereidt op de toestroom van meer dan 10.000 atleten en ongeveer 5 lakh toeschouwers die naar verwachting getuige zullen zijn van de spelen; uiteraard is er een reeks nieuwe, minder toeristisch vriendelijke verkeerscontroles ingevoerd, samen met een aanscherping van de veiligheid.

Chloe Parkins, senior econoom toerisme-economie bij Oxford Economics, zei:

Afsluitingen rond de stad zullen de verkeersstromen verminderen, wat gevolgen heeft voor lokale bedrijven die afhankelijk zijn van normale bezoekersaantallen. Bovendien kunnen evenementgerelateerde verhogingen van de toeristenbelasting de reisbudgetten drukken, wat resulteert in minder uitgaven aan toeristische attracties en winkels. Toenemende verstoringen en hogere kosten hebben het reizen in de aanloop naar de start van de Spelen afgeschrikt.

Impact op het bedrijfsleven en de toekomst

Het Franse Centrum voor Sportrecht en Economie had in 2016 namens Frankrijk een onderzoek naar de economische impact uitgevoerd.

Deze studie kwantificeert de impact die de Olympische Spelen van 2024 kunnen genereren op maximaal 10,7 miljard euro en tot 247.000 banen.

Van de 10,7 miljard euro kon ongeveer 1,4 tot 3,5 miljard euro (13-33%) worden toegeschreven aan de economische impact die verband hield met het toerisme.

Parkins zei dat deze cijfers weliswaar welkom zijn, maar dat ze met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, aangezien er sinds 2016 veel is veranderd, met name de pandemie en de inflatie.

Ze voorspelt dat toeristen eind augustus, wanneer de Paralympische Spelen aan de gang zijn, naar de stad zullen terugkeren, een voorspelling die in lijn ligt met de verwachtingen van luchtvaartmaatschappijen.

We verwachten dat de pauze in de vroege zomer bij aankomsten in Frankrijk en Parijs tijdelijk zal zijn, aangezien sommige reizigers de drukte proberen te vermijden. Dat gezegd zijnde is Frankrijk nog steeds een aantrekkelijke bestemming voor verschillende bronmarkten. Toeristen die het zich niet kunnen veroorloven om tijdens de Olympische Zomerspelen te komen, zullen waarschijnlijk op een later tijdstip komen, of ze kunnen ervoor kiezen om te reizen terwijl de Paralympische Spelen van eind augustus tot begin september aan de gang zijn.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.