Interview: Een vrouwelijke leider helpt ons een breed perspectief op te bouwen, zegt Gracy Chen, CEO van Bitget

Met de geleidelijke mainstreaming van crytocurrency heeft de werking van crypto-uitwisselingen over de hele wereld een impuls gekregen en trekt de industrie nu een meer genuanceerde blik met toenemende nieuwsgierigheid naar de diversiteit ervan.

Bitget, de leidende mondiale cryptocurrency-exchange, heeft niet alleen de aandacht getrokken vanwege de sterke gebruikersgroei en toegenomen instroom van fondsen, maar ook omdat het een uitschieter is in de door mannen gedomineerde crypto-industrie, geholpen als het is, door een vrouwelijke CEO, en met meer dan 50% vrouwelijke managers op de loonlijst.

Invezz sprak met Gracy Chen, CEO van Bitget, om meer te weten te komen over de vooruitzichten van het bedrijf in de toekomst, haar kijk op wat de cryptomarkt in de tweede helft zal vormgeven, evenals haar opvattingen over genderinclusiviteit in de sector, of het gebrek aan Het. Bewerkte fragmenten:

Achter de groei van het marktaandeel van Bitget

Invezz: Hoe is de eerste helft van het jaar geweest voor Bitget in termen van handelsvolumes en wat zijn uw vooruitzichten voor de rest van het jaar?

Bitget heeft in de eerste helft van 2024 een sterke gebruikersgroei gezien voor al onze producten. In het tweede kwartaal van 2024 kende Bitget een aanzienlijke toename van het websiteverkeer, met een stijging van bijna 50%, wat een stijging van 10 miljoen maandelijkse bezoekers opleverde.

De instroom van geld op de beurs nam toe.

Uit gegevens van de Bitget Proof-of-Reserve (PoR)-pagina blijkt dat in de eerste zes maanden het aantal BTC, USDT en ETH van gebruikers met respectievelijk 73%, 80% en 153% is gestegen, wat neerkomt op ongeveer $700 miljoen aan kapitaalinstroom.

De groei werd aangevuld door de toevoeging van 2,9 miljoen nieuwe gebruikers aan het platform, in lijn met het groeiende bereik en de cryptohandeloplossingen van wereldklasse.

Het spothandelsvolume op Bitget steeg met ruim 10%, van $28 miljard in het eerste kwartaal naar $32 miljard in het tweede kwartaal.

Bovendien bleek uit het laatste H2 Outlook Report van CCData dat Bitget de grootste marktaandeelgroei had onder de CEX’s, namelijk 38,4% tussen de tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024, terwijl de meeste andere tegenhangers een lichte daling kenden.

Amerikaanse verkiezingen, besluit van de Fed Reserve om crypto te beïnvloeden

De tweede helft van het lopende jaar zal waarschijnlijk worden beïnvloed door factoren als de Amerikaanse verkiezingen en de rentebesluiten van de Federal Reserve.

Een stabiel economisch klimaat leidt vaak tot een groter vertrouwen van investeerders in crypto. Zoals altijd zullen productinnovatie en gebruikerseducatie de strategie van Bitget blijven in het huidige marktscenario.

Invezz: Wat is volgens jou de bredere richting waarin de wereld zich beweegt met betrekking tot het organiseren en reguleren van de cryptohandel? Welke veranderingen zou jij als cryptoleider graag zien?

Goedkeuringen van Bitcoin en Ethereum ETF in de VS zijn game changers voor de crypto-industrie. Deze baanbrekende initiatieven zullen de mainstream adoptie van cryptovaluta bevorderen en leiden tot een mondiale trend naar duidelijke regelgeving. Het zal de investeerders beschermen en verantwoorde innovatie bevorderen.

Als cryptoleider zijn het beschermen van consumenten en het bevorderen van innovatie beide belangrijk. Regelgeving moet voor een evenwicht zorgen, zodat verantwoordelijke bedrijven kunnen gedijen. Hiervoor moet de regelgeving duidelijk en consistent zijn. Regelgevers en de crypto-industrie moeten nauw samenwerken om dit evenwicht te bereiken.

Hoe helpt het hebben van een vrouwelijke leider Bitget?

Invezz: Er is wereldwijd veel discussie over de opkomst van de ‘crypto bro’, gebaseerd op de uitdrukking ‘tech bro’. Slechts 6% van de crypto-CEO’s is vrouw, en jij bent een van hen. Wat is uw mening over de lage aanwezigheid van vrouwen in de sector, en ziet u dit veranderen?

De bredere technologie-industrie wordt grotendeels door mannen gedomineerd.

Ik zag echter een groeiend aantal gekwalificeerde en getalenteerde vrouwen de cryptocurrency-industrie betreden, zoals Cecilia Hsueh, de CEO van het Layer 2-ecosysteemproject Morph, Tess Hau, de oprichter van Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, de medeoprichter van Hacken , tussen nog veel meer vrouwelijke ondernemers die ik ben tegengekomen.

Als enige vrouwelijke CEO onder de beste cryptobeurzen voel ik me echt bevoorrecht en vereerd omdat het het bedrijf helpt een breder perspectief te koesteren. Bitget heeft altijd de industrienormen overtreden. Het is een door vrouwen gedomineerd bedrijf, waarbij meer dan 50% van de managers vrouw is.

Wij runnen het grootste op vrouwen gerichte initiatief van de crypto-industrie: Blockchain4Her. Ik hoop dat we anderen kunnen inspireren om te doen wat ze kunnen in hun vermogen om crypto inclusiever te maken voor iedereen.

