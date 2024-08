Bijeenkomst van de Amerikaanse Fed deze week: wat te verwachten van renteverlagingen nu de inflatie afkoelt

Terwijl de Federal Reserve deze week bijeenkomt voor haar tweedaagse bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC), let de financiële wereld nauwlettend op aanwijzingen voor mogelijke renteverlagingen.

Hoewel de Fed naar verwachting haar referentierente stabiel zal houden op 5,25-5,5%, het hoogste in 23 jaar, is de bijeenkomst van cruciaal belang om al in september de weg vrij te maken voor een mogelijke beleidswijziging.

De inflatie neemt af en de arbeidsmarkt verzacht

De achtergrond van deze bijeenkomst is dat de Amerikaanse economie tekenen van gematigdheid vertoont. De inflatie, die een aanhoudend probleem was, vertoont tekenen van afname.

De groei van de consumentenprijzen is aanzienlijk vertraagd, waardoor de angst die eerder dit jaar oplaaide als gevolg van onverwachte economische ontwrichtingen, afneemt. De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed bedraagt momenteel 2,6%, een duidelijke verbetering ten opzichte van de piek in 2022.

Tegelijkertijd vertoont de arbeidsmarkt, een belangrijke pijler van het dubbele mandaat van de Fed, tekenen van afkoeling. De aanwervingen zijn vertraagd ten opzichte van het vorige tempo, wat heeft geleid tot een tragere loongroei en een stijging van het aantal ontslagen.

Het driemaandsgemiddelde werkloosheidspercentage is met 0,43 procentpunt gestegen en nadert daarmee de drempel van 0,5% van de Sahm Rule, die vaak het begin van een recessie aangeeft.

Deze dubbele trend van afnemende inflatie en een verzwakkende arbeidsmarkt geeft de Fed de speelruimte om te overwegen de leenkosten te verlagen.

Inflatiebeheersing versus banenverlies

Brian Sack, voormalig hoofd van de New York Fed’s Markets Group en huidig hoofd macrostrategie bij Balyasny Asset Management, merkt op:

De Fed komt dichter bij een renteverlaging, en haar communicatie van deze week zou dat moeten weerspiegelen.

De centrale bank streeft naar een evenwicht tussen het behoud van de economische stabiliteit en het voorkomen van onnodig banenverlies. Als de beleidsrente voor een langere periode te hoog wordt gehouden, bestaat het risico dat de gezondheid van de arbeidsmarkt wordt ondermijnd, een zorg die Fed-voorzitter Jay Powell naar verwachting zal wegnemen.

Gemengde signalen binnen de Fed

Ondanks de duidelijke signalen van economische vertraging bestaan er binnen de Fed uiteenlopende opvattingen over het juiste moment voor renteverlagingen.

In juni waren de beleidsmakers vrijwel gelijk verdeeld over het vooruitzicht om de rente dit jaar met een kwart punt te verlagen in plaats van met twee. Deze verdeeldheid onderstreept de voorzichtige houding die de Fed tijdens haar komende bijeenkomst waarschijnlijk zal innemen.

Wachten op meer gegevens

De Fed zal tussen nu en haar bijeenkomst in september over meer gegevens moeten nadenken, waaronder twee reeksen inflatie- en banenrapporten.

Deze updates zullen kritische inzichten verschaffen in het traject van de economie en het besluitvormingsproces van de Fed informeren.

Voormalig president van de New York Fed, Bill Dudley, waarschuwt dat het uitstellen van renteverlagingen het recessierisico kan vergroten, hoewel hij erkent dat de Fed zekerheid verkiest boven haast.

Peter Hooper, vicevoorzitter van onderzoek bij Deutsche Bank en voormalig Fed-econoom, steunt een tijdlijn voor september voor het initiëren van renteverlagingen.

Hij stelt dat wachten de Fed in staat stelt trends te bevestigen en het risico te vermijden dat de koers moet worden gewijzigd.

Hooper verwacht verdere renteverlagingen in november en december, gevolgd door een pauze tot september 2025, waardoor de beleidsrente uiteindelijk op een neutraler niveau van 3,5-4% komt.

De weg voor de Fed

Terwijl de Fed zich voorbereidt op haar bijeenkomst, bestaat de uitdaging voor de centrale bank uit het navigeren tussen het beheersen van de inflatie en het ondersteunen van de arbeidsmarkt.

De verwachte discussies en verklaringen van deze week zullen waarschijnlijk duidelijkere signalen opleveren over de toekomstige beleidsrichting van de Fed, waardoor de verwachtingen voor de komende maanden vorm zullen krijgen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.