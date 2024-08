Ola Electric maakt zich op om zijn intrede te doen op de publieke markt met wat naar verwachting de grootste beursintroductie (IPO) van 2024 zal zijn.

De fabrikant van elektrische scooters, die donderdag op de Indiase beurzen debuteert, zorgt voor opschudding met een waardering van $734 miljoen.

Bij de beursintroductie zal Ola Electric aandelen aanbieden tegen INR 72 tot 76 ($0,86 tot $0,91), met een speciale korting van maximaal INR 7 voor in aanmerking komende werknemers.

Als door Softbank gesteund bedrijf heeft de stap van Ola Electric al aanzienlijke aandacht getrokken van mondiale financiële zwaargewichten als Fidelity en Nomura. Dit onderstreept de toenemende internationale belangstelling voor de snel groeiende sector van elektrische voertuigen (EV) in India.

Het Indiase IPO-landschap

De beursgang van Ola Electric is niet alleen een mijlpaal voor het bedrijf, maar ook een belangrijke mijlpaal op de robuuste kapitaalmarkten van India.

Het IPO-landschap van het land was in 2024 uitzonderlijk levendig en weerspiegelt een bredere trend van beleggersvertrouwen en marktdynamiek.

Alleen al dit jaar is India getuige geweest van de beursgang van meer dan 150 bedrijven, die ongeveer 5 miljard dollar ophaalden. Dit staat in schril contrast met de 2,5 miljard dollar die in dezelfde periode vorig jaar werd opgehaald.

Recente spraakmakende beursintroducties omvatten Bharti Hexacom en Aadhar Housing Finance, die respectievelijk $511 miljoen en $358 miljoen ophaalden.

Go Digit General Insurance haalde ook de krantenkoppen door $312 miljoen binnen te halen bij zijn beursintroductie in mei.

Deze reeks succesvolle openbare aanbiedingen benadrukt het groeiende marktpotentieel van India, vooral binnen de groene technologiesector.

De marktpositie van Ola Electric

Ondanks een daling van de waardering van 5,4 miljard dollar tijdens de laatste financieringsronde onder leiding van het in Singapore gevestigde Temasek in september, positioneert Ola Electric het bedrijf nog steeds als een belangrijke speler in de Indiase EV-ruimte.

Het bedrijf zal naar verwachting worden gewaardeerd op ongeveer 4 miljard dollar, een bewijs van zijn cruciale rol in de schone energierevolutie van het land.

De voorzitter van Ola Electric, Bhavish Aggarwal, heeft de missie van het bedrijf benadrukt om India om te vormen tot een mondiale EV-hub, in lijn met de visie van premier Narendra Modi op duurzame energie.

Hoewel Ola onlangs zijn verkoopprognoses heeft aangepast, blijft het een dominante kracht op de Indiase e-scootermarkt, met een aanzienlijk marktaandeel van 46%.

De titel van Ola Electric als grootste beursintroductie van het jaar kan echter van korte duur zijn.

Hyundai Motor India staat klaar om de Indiase aandelenmarkt te betreden met een potentieel enorme beursintroductie van $ 3 miljard.

Verwacht wordt dat deze aanstaande notering op de beurs van Mumbai zowel het profiel van Hyundai als de algemene status van de Indiase autosector zal verhogen.

Terwijl het IPO-landschap in India zich blijft ontwikkelen, zal het publieke debuut van Ola Electric een kritische test zijn voor het beleggerssentiment ten opzichte van de groene technologiesector van het land.

Het succes van dit aanbod zou de weg kunnen vrijmaken voor meer investeringen in duurzaam transport en een maatstaf kunnen vormen voor toekomstige beursintroducties in de sector.

Beleggers moeten de reactie van de markt op de beursgang van Ola Electric en de gevolgen daarvan voor de bredere EV-sector nauwlettend in de gaten houden.

Nu Hyundai op de markt komt, zal de belangstelling voor Indiase beursintroducties alleen maar groter worden, wat een spannend jaar inluidt voor zowel investeerders als de auto-industrie.

