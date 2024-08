De netwerkactiviteiten van Hewlett Packard zullen verdubbelen nu de EU op het punt staat de overname van Juniper goed te keuren

Hewlett Packard Enterprise (HPE) staat aan de vooravond van een aanzienlijke expansie, nu de antitrustautoriteiten van de EU naar verwachting de overname van Juniper Networks onvoorwaardelijk zullen goedkeuren.

Deze strategische stap, aangekondigd in januari, heeft tot doel de positie van HPE in de snelgroeiende netwerk- en AI-sectoren te versterken. De goedkeuring zou een game-changer kunnen zijn, waardoor de omvang van HPE’s netwerkactiviteiten zou kunnen worden verdubbeld en de weg zou worden geëffend voor meer concurrentie met industriegigant Cisco.

De Europese Commissie zal naar verwachting op 1 augustus een besluit nemen, terwijl de Britse antitrustautoriteiten op 14 augustus zullen volgen.

De overname, gewaardeerd op $ 40 per aandeel, zorgde ervoor dat de aandelen van HPE op één dag met meer dan 21% stegen toen ze voor het eerst werden aangekondigd. Deze goedkeuring zou een belangrijke mijlpaal betekenen in de strategische expansie van HPE.

Concurreren met Cisco

HPE had meerdere redenen om de fabrikant van netwerkapparatuur over te nemen. Maar het was vooral de haast om de vraag naar diensten die nodig zijn als gevolg van de AI-boom voor te blijven. De belangrijkste concurrent van Juniper is Cisco en door het kleinere bedrijf over te nemen kan HPE nu een aanzienlijke bedreiging vormen voor Cisco’s netwerkactiviteiten.

Dit is wat CEO Antonio Neri eerder dit jaar te zeggen had:

Deze transactie zal de positie van HPE versterken op het kruispunt van versnellende macro-AI-trends, onze totale bereikbare markt uitbreiden en verdere innovatie voor klanten stimuleren terwijl we helpen de AI-native en cloud-native werelden te overbruggen, terwijl we ook aanzienlijke waarde voor aandeelhouders genereren. HPE-CEO Antonio Neri

Als de deal doorgaat, zal het netwerkbedrijfssegment van HPE in omvang verdubbelen, wat aanzienlijke uitdagingen voor Cisco met zich meebrengt. Naarmate de AI-trend zich voortzet en bedrijven hun uitgaven verhogen om de nieuwe technologie volledig te benutten, zal HPE zichzelf al hebben gepositioneerd om een groot deel van deze inkomsten voor zich te nemen.

Juniper-CEO Rami Rahim zal na de overname leiding geven aan het netwerksegment.

Positionering voor de nieuwe Nvidia-chips

Eerder vorige maand kondigde HPE een uitstekend kwartaalwinstrapport aan dat de omzetverwachtingen ruimschoots overtrof dankzij AI-gerelateerde inkomsten. Tijdens de winstoproep wees het management erop hoe bedrijven zullen moeten overstappen van watergekoelde servers naar directe vloeistofkoeling. Dit biedt HPE een geweldige kans om zijn omzet te verbeteren, vooral wanneer de Blackwell-lijn van Nvidia’s GPU’s uitkomt.

De CFO denkt duidelijk dat datacenters steeds complexer zullen worden en dat de oplossingen van HPE bedrijven het juiste product zullen bieden om deze complexe systemen te beheren.

Dat zal voor klanten een echte onderscheidende factor zijn, omdat klanten met iemand willen werken waar je niet alleen het intellectuele eigendom en het soort loodgieterswerk hebt, maar ook de knowhow hebt over hoe je die gegevens moet beheren. centrumomgeving, omdat het beheer van deze datacenters behoorlijk complex zal worden CFO Marie Myers

Sinds het laatste winstrapport eerder in juni heeft het aandeel zijn momentum verloren en biedt het een goede koopmogelijkheid. Een toetreding op dit punt zou beleggers de kans kunnen geven om niet alleen te profiteren van het uiteindelijke overnamenieuws, maar ook van de voorafgaande winstrally voor het volgende kwartaal.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.