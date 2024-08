Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) heeft onlangs een dramatische daling van de marktwaarde van $123 miljard ervaren. Deze aanzienlijke daling volgt op positieve ontwikkelingen van concurrenten, met name Viking Therapeutics Inc en Roche Holding AG, die aankondigingen deden over hun afslankmedicijnen. Volgens JPMorgan-analist Chris Schott kan deze neergang echter een uitstekende gelegenheid bieden om met een aanzienlijke korting in Eli Lilly te beleggen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Ondanks de toegenomen concurrentie op de markt voor obesitasbehandeling blijft Schott vertrouwen hebben in de dominante positie van Eli Lilly. JPMorgan behoudt nog steeds een ‘overwogen’ rating voor het aandeel Eli Lilly, met een koersdoel van $1.000, wat wijst op een potentiële stijging van 25% ten opzichte van het huidige niveau.

Eli Lilly rapporteert op 8 augustus de resultaten over het tweede kwartaal

Copy link to section

De bullish call voor de aandelen van Eli Lilly & Co komt slechts een week voordat de farmaceutische gigant zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal zal rapporteren.

De consensus is dat het in New York genoteerde bedrijf 2,75 dollar per aandeel zal verdienen op een omzet van ongeveer 10 miljard dollar, tegenover respectievelijk 1,98 dollar per aandeel en 8,31 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Christ Schott verwacht dat de kracht van Mounjaro en Zepbound (medicijnen tegen diabetes en gewichtsverlies) van het bedrijf in het tweede kwartaal zal worden gecompenseerd door tegenwind in de toeleveringsketen als gevolg van Trulicity.

Op de langere termijn is hij er echter van overtuigd dat de omzet van Mounjaro en Zepbound ruimschoots zal verdubbelen van 16,5 miljard dollar in 2024 naar 36,5 miljard dollar in 2026.

Eli Lilly-aandelen betalen momenteel een dividendrendement van 0,64%, wat het ook voor inkomensbeleggers even aantrekkelijk maakt.

UBS-analist is optimistisch over het aandeel Eli Lilly

Copy link to section

Al met al noemde de JPMorgan-analist LLY maandag een topkeuze in de farmaceutische sector, omdat het “een duidelijk opwaarts potentieel heeft ten opzichte van schattingen op de langere termijn”.

Hij raadt aan om Eli Lilly-aandelen te bezitten als nieuwe lanceringen en de groei van het kernproduct de tegenwind van de IRA (Inflation Reduction Act) in de toekomst ruimschoots zullen compenseren.

Ondanks de recente uitverkoop is de medicijnfabrikant dit jaar bijna 40% gestegen. Volgens de beleggingsonderneming kan een deel van de aanhoudende zwakte te maken hebben met het feit dat beleggers ervoor kiezen winst te nemen na die ongelooflijke rally, net zoals wat zich ook afspeelt in de megacap-technologieaandelen.

Bovendien verwacht Trung Huynh van UBS dat het marktaandeel van de GLP-1-rivalen van Eli Lilly de komende vijf jaar onder de 10% zal blijven.

UBS verwacht nu dat de markt voor afslankgeneesmiddelen op jaarbasis met 33% zal groeien en in 2029 een omzet van $150 miljard zal bereiken – een stijging ten opzichte van de eerdere voorspelling van het bedrijf van ongeveer $125 miljard.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.