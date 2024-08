Japanse eetgelegenheden verhogen de prijzen nu de toestroom van toeristen recordniveaus bereikt

Japan ervaart een recordgolf van toerisme en daarmee ook een ongebruikelijke piek in de restaurantprijzen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Populaire toeristische bestemmingen zoals Niseko en Tokio zien exorbitante prijskaartjes aan maaltijden, waarbij sommige gerechten drie tot vijf keer duurder zijn dan normaal.

Deze trend weerspiegelt zowel de economische dynamiek van een verzwakte yen als de bloeiende toestroom van internationale bezoekers.

In Niseko, een gerenommeerd skigebied in Hokkaido, kan een kom krabramen oplopen tot ¥ 3.800 (£ 20,78), en katsu-curry kan oplopen tot ¥ 3.200 (£ 17,50).

Deze prijzen zijn aanzienlijk hoger dan die in het nabijgelegen Sapporo, een van de culinaire centra van Japan.

In Toyosu Senkyaku Banrai in Tokio kan een kom rijst met daarop sashimi bijna ¥ 7.000 (£ 38,32) opbrengen, ongeveer vijf keer de lokale prijs.

Soortgelijke trends worden waargenomen op de Tsukiji-markt in Tokio, de Nishiki-markt in Kyoto en de wijk Dotonbori in Osaka, waar straatstalletjes premies vragen die ver boven de gebruikelijke tarieven liggen.

Toename van het toerisme en de impact van een zwakke yen

Copy link to section

Japan verwelkomde in de eerste helft van 2024 bijna 17,8 miljoen toeristen, waarmee het vorige record van 16,63 miljoen in 2019 werd overtroffen, aldus de Japan National Tourism Organization (JNTO).

Deze stijging is deels te wijten aan de dalende waarde van de yen, die bijna op het laagste punt in veertig jaar staat ten opzichte van de dollar. Met de toestroom van toeristen hebben bedrijven de kans aangegrepen om hogere prijzen in rekening te brengen, wat heeft geleid tot de term ‘inbound-don’ om te dure rijstkommen te beschrijven die zich richten op welvarende toeristen.

Sommige restaurants introduceren gedifferentieerde prijsstructuren om tegemoet te komen aan zowel de lokale bevolking als toeristen.

Tamateboko, een buffetrestaurant met zeevruchten in Shibuya in Tokio, biedt Japanse burgers en inwoners een korting van ¥ 1.000 (£ 5,48).

Een lunch op weekdagen kost ¥ 5.478 (£ 30,11) voor de lokale bevolking en ¥ 6.578 (£ 36,16) voor buitenlandse reizigers.

Deze aanpak is weliswaar effectief in het stimuleren van de toeristische uitgaven, maar heeft geleid tot discussie over de eerlijkheid ervan en mogelijke discriminatie.

Officiële ondersteuning voor gedifferentieerde prijzen

Copy link to section

Ondanks deze zorgen steunen sommige Japanse functionarissen gedifferentieerde prijzen voor toeristen. Hideyasu Kiyomoto, de burgemeester van de stad Himeji, suggereerde dat buitenlandse toeristen tot vier keer het standaard toegangstarief moeten betalen om Himeji Castle, het eerste UNESCO-werelderfgoed van Japan, te bezoeken.

Gouverneur van Osaka, Hirofumi Yoshimura, heeft interesse getoond in het adopteren van een soortgelijk model voor het kasteel van Osaka.

Het hoofd van de Hokkaido Tourism Organization pleit ook voor verschillende prijzen voor toeristen en de lokale bevolking.

Voorstanders van het in rekening brengen van buitenlandse toeristen beweren meer dat de extra inkomsten het behoud van erfgoed en de opleiding van Engelssprekend personeel zouden kunnen ondersteunen.

Japan heeft een precedent om toeristen meer te laten betalen. Sinds oktober 2023 hanteert het eiland Miyajima een toeristenbelasting. Wandelaars op de populairste route van de berg Fuji hebben sinds juli een toegangsprijs van ¥ 2.000 (£ 10,96) betaald, en buitenlandse reizigers moeten sinds 2019 een vertrekbelasting van ¥ 1.000 betalen om de toeristische infrastructuur te verbeteren.

Terwijl de Japanse toeristische sector blijft groeien, moet het land een evenwicht vinden tussen het genereren van meer inkomsten uit bezoekers en het garanderen dat de waarde van de ervaring de kosten rechtvaardigt. Japan heeft veel te bieden als reisbestemming, maar de toeristische sector moet zich blijven richten op het bieden van gelukkige en gedenkwaardige ervaringen aan alle bezoekers.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.