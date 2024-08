USD/BRL: Grafiekpatroon Wijst op een comeback van de Braziliaanse real

De Braziliaanse real bevindt zich in een sterke neerwaartse trend ten opzichte van belangrijke valuta’s als de Amerikaanse dollar en de euro, nu beleggers zich concentreren op het komende besluit van de centrale bank. De USD/BRL-wisselkoers is de afgelopen zeven opeenvolgende maanden gestegen en staat op het hoogste punt sinds 3 januari.

Prijzen van maïs en sojabonen

De Braziliaanse real is gekelderd vanwege de dalende prijzen van enkele van zijn belangrijkste exportproducten. Het Teucrium Corn Fund (CORN), dat de prijs van maïs volgt, is dit jaar met 16% gedaald en de afgelopen twaalf maanden met 26%.

Op dezelfde manier is het Teucrium Soybean Fund (SOYB) de afgelopen twaalf maanden met 22% gedaald en bevindt het zich op het laagste punt sinds januari 2022.

SOJA versus MAÏSprijzen

Deze grondstoffen zijn gedaald vanwege de hoger dan verwachte aanvoer in belangrijke landen als Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Uit het meest recente Amerikaanse WASDE- rapport blijkt dat de Amerikaanse productie dit jaar met 240 miljoen bushels zal stijgen. Het ministerie verwacht dat de gemiddelde landbouwprijs die de producenten ontvangen $4,30 per schepel zal bedragen, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van $4,40.

Sojabonen doen het goed; de productie in de Verenigde Staten zal naar verwachting met 15 miljoen bushels dalen. De USDA schat dat de gemiddelde prijs voor sojabonen dit seizoen $11,10 zal bedragen, een daling van 10 cent.

Brazilië wordt getroffen door de lage prijzen van maïs en sojabonen, omdat deze landen tot de grootste valutaverdieners behoren. Suiker, een ander topexportproduct, is met ruim 33% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2023.

Hun lage prijzen zijn gecompenseerd door hogere energieprijzen, aangezien Brent en West Texas Intermediate (WTI) het grootste deel van het jaar boven de $80 zijn gebleven.

De Braziliaanse centrale bank bezuinigt

De USD/BRL-wisselkoers is ook gestegen vanwege het aanhoudende verschil tussen de Federal Reserve en de Braziliaanse centrale bank.

In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve de rentetarieven ongewijzigd gelaten tussen 5,25% en 5,50%, waar ze al maanden staan. Deze visie kwam tot stand toen de inflatie in het land hardnekkig hoog bleef en boven de doelstelling van de Fed van 2,0% lag.

In Brazilië is de centrale bank sinds vorig jaar echter wat milder geworden. Het was een van de eerste valuta’s van opkomende markten die in 2023 begonnen met het verlagen van de rente. De eerste verlaging vond plaats in juni, toen de rente op 13,75% stond. Sindsdien heeft het de rente op 10,50% gebracht.

Deze bezuinigingen vonden plaats toen de inflatie daalde van de post-pandemische hoogte van 12% naar een dieptepunt van 3,16% in mei 2023. Onlangs is de inflatie echter weer gestegen en bedraagt ze 4,23%.

Analisten verwachten daarom dat de centrale bank de rente later deze week ongewijzigd laat op 10,5%. Het zal er ook op wijzen dat de rentetarieven langer hoger zullen blijven om de aanhoudende inflatietrends het hoofd te bieden.

Het rentebesluit van de Federal Reserve ligt in het verschiet

Het volgende belangrijke USD/BRL-nieuws om in de gaten te houden is het rentebesluit van de Federal Reserve van deze week, dat voor woensdag staat gepland.

Dit zal een belangrijke bijeenkomst worden, omdat de Fed de toon zal zetten voor wat we later dit jaar kunnen verwachten. De meeste economen verwachten dat de Fed tijdens deze bijeenkomst de rente ongewijzigd zal laten tussen 5,25% en 5,50%.

Niettemin heeft de bank een prikkel om te wijzen op renteverlagingen later dit jaar, vooral in september. De inflatie, en vooral de kerninflatie, is de afgelopen maanden scherp gedaald. De kerngegevens over de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) daalden in juni van dit jaar naar 2,5%.

Deze cijfers bewegen zich in de richting van de doelstelling van 2,0% van de Fed. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt de afgelopen weken wat verzacht. Het werkloosheidspercentage is gestegen naar 4,1%, het hoogste punt sinds 2021. Het Bureau of Labor Statistics (BLS) zal vrijdag de nieuwste niet-agrarische loongegevens (NFP) publiceren.

In een recente verklaring merkte Jay Powell op dat de Fed zich nu vooral op de arbeidsmarkt concentreert. Bijkomende cijfers hebben aangetoond dat de economie aan het afzwakken was, zoals Alan Binder opmerkte in een WSJ- opiniestuk.

USD/BRL technische analyse

USD/BRL-grafiek | bron: TradingView

Kijkend naar de dagelijkse grafiek zien we dat de USD ten opzichte van de Braziliaanse real de afgelopen maanden een sterke bull run heeft doorgemaakt. Het is gestegen van het dieptepunt in juli van 4,69 naar 5,66. Gedurende deze periode is het pair boven het belangrijkste weerstandspunt op 5,50 en alle voortschrijdende gemiddelden gebleven.

Het pair heeft echter ook een gevaarlijk grafiekpatroon gevormd dat bekend staat als een double-top op 5,7 en waarvan de halslijn op 5,37 ligt. In de meeste gevallen is dit patroon zeer bearish. Daarom zal het USD/BRL-paar waarschijnlijk een bearish uitbraak kennen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste ondersteuningsniveau op 5,50.

Er zal echter meer opwaarts potentieel worden bevestigd als het pair boven het belangrijkste weerstandspunt op 5,70 stijgt. Als dit gebeurt, zal de koers stijgen naar het volgende punt op 5,75.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.