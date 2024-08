Is het aandeel ASML een koop na de upgrade van Barclays en het nieuwe koersdoel van $1.243?

ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) heeft onlangs aanzienlijke steun ontvangen van Barclays, met een upgrade van Equal Weight naar Overweight en een herzien koersdoel van $1.243, vergeleken met $1.005.

Deze stijging van 24% volgt op een uitdagende periode voor ASML, gekenmerkt door een daling van 20% ten opzichte van de recente piek, te midden van bredere marktturbulentie en specifieke zorgen over China-gerelateerde risico’s en AI-investeringsrendementen.

Ondanks deze hindernissen beschouwt Barclays de recente daling als een geschikt moment om te investeren in wat zij beschouwt als een van de meest hoogwaardige bedrijven op wereldschaal.

Inzichten van analisten

Het optimisme van Barclays komt deels voort uit zijn voorspellingen van robuuste groei voor ASML, die een groei van 27% verwacht in 2025 en 15% in 2026.

Deze vooruitzichten worden gevoed door de verwachte vraag naar geavanceerde halfgeleidertechnologieën, met name op het gebied van AI, waarvan wordt aangenomen dat deze de cycliciteit zal temperen die traditioneel gezien wordt in de vraag naar geavanceerde technologie.

Simon Coles van Barclays benadrukte een verwachte verbetering in de orders voor ASML’s extreem-ultraviolette (EUV) lithografiemachines, ondanks dreigend negatief nieuws uit China dat mogelijk een impact zou kunnen hebben op de sector van halfgeleider-kapitaalapparatuur wereldwijd.

Winstoverzicht tweede kwartaal

De financiële prestaties van ASML in het tweede kwartaal van 2024 lieten gemengde resultaten zien. Terwijl de omzet van het bedrijf op jaarbasis met 9,5% daalde tot € 6,24 miljard, stegen de nettoboekingen aanzienlijk.

Het totale aantal boekingen voor het kwartaal bedroeg € 5,57 miljard, een opeenvolgende stijging van 54%, waarbij alleen al EUV-machineboekingen goed waren voor € 2,5 miljard.

Marktdynamiek en geopolitieke gevolgen

De bredere halfgeleidermarkt heeft te maken gehad met aanzienlijke volatiliteit, verergerd door geopolitieke spanningen en Amerikaanse exportcontroles, vooral met betrekking tot China.

ASML, waar een aanzienlijk deel van zijn omzet afhankelijk is van China (49% van de totale systeemverkopen in het tweede kwartaal), wordt geconfronteerd met verhoogde risico’s als gevolg van deze spanningen.

De aanhoudende handelsonzekerheden tussen de VS en China vormen een substantiële bedreiging voor de activiteiten van ASML en kunnen mogelijk gevolgen hebben voor toekomstige inkomstenstromen uit een van de grootste markten.

Fundamentele bedrijfsgezondheid

Fundamenteel blijft ASML kracht tonen door haar technologisch leiderschap op het gebied van lithografiesystemen, cruciaal voor de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders.

De strategische nadruk van het bedrijf op EUV-technologie en zijn rol bij het stimuleren van de productie van halfgeleiders van de volgende generatie positioneert het goed binnen de industrie.

Vooruitkijkend heeft ASML voor het derde kwartaal een omzet tussen €6,7 miljard en €7,3 miljard verwacht, wat een voorzichtig optimisme weerspiegelt te midden van marktonzekerheden.

Het bedrijf verwacht voor 2024 een vergelijkbare totale netto-omzet als het voorgaande jaar, maar met een iets lagere brutomarge.

Terwijl we overgaan van het onderzoeken van de fundamentele gegevens, de marktpositie en de recente financiële prestaties van ASML, wordt het duidelijk dat, hoewel het bedrijf met opmerkelijke uitdagingen wordt geconfronteerd, met name als gevolg van geopolitieke risico’s en marktdynamiek, de sterke punten van de kernactiviteiten en de groeivooruitzichten solide blijven.

Laten we ons nu eens verdiepen in de technische analyse om het aandelenkoerstraject van ASML verder te onderscheiden en te beoordelen of de huidige marktomstandigheden werkelijk een kooprating na de optimistische upgrade van Barclays rechtvaardigen.

De bullish trend op de lange termijn blijft intact

Hoewel het aandeel van ASML meer dan 20% is gedaald ten opzichte van de piek van eerder deze maand, blijft het in een langetermijnopwaartse trend zitten, zoals te zien is in de grafieken. Het aandeel is meer dan verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt van $364 in oktober 2022 en heeft onlangs opnieuw steun gevonden in de buurt van de steun op de middellange termijn van $850.

ASML-grafiek van TradingView

Als we dat in gedachten houden, kunnen bullish traders op de korte termijn nieuwe longposities initiëren op de huidige niveaus met een stop loss van rond de $848. Beleggers die bullish blijven in de aandelen moeten een bredere stop loss aanhouden bij langetermijnondersteuning van rond de $696.

Handelaren die bearish zijn over de aandelen moeten afzien van short gaan op de aandelen op het huidige niveau. Nieuwe shortposities mogen alleen worden overwogen als het aandeel een dagelijkse sluiting onder de $850 noteert.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.