Meta gaat 1,4 miljard dollar betalen om de rechtszaak in Texas over misbruik van gezichtsherkenningsgegevens te schikken

In een baanbrekend besluit heeft Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, ermee ingestemd 1,4 miljard dollar te betalen om een rechtszaak te schikken die door de staat Texas is aangespannen over het ongeoorloofde gebruik van biometrische gegevens.

Deze schikking, goedgekeurd door een districtsrechtbank van de staat Texas in Harrison County, is de grootste die ooit is verkregen uit juridische stappen van een enkele staat.

Meta zal het schikkingsbedrag over vijf jaar uitbetalen.

“Na krachtig gerechtigheid te hebben nagestreefd voor onze burgers wier privacyrechten werden geschonden door Meta’s gebruik van gezichtsherkenningssoftware, kan ik met trots aankondigen dat we de grootste schikking hebben bereikt die ooit is bereikt in een rechtszaak die door één enkele staat is aangespannen”, aldus de procureur-generaal van Texas. Ken Paxton.

“Deze historische schikking demonstreert onze toewijding om op te komen tegen de grootste technologiebedrijven ter wereld en hen verantwoordelijk te houden voor het overtreden van de wet en het schenden van de privacyrechten van Texanen. Elk misbruik van de gevoelige gegevens van Texanen zal met de volle kracht van de wet worden bestreden.”

Paxton heeft een reputatie opgebouwd voor het uitdagen van Big Tech ter verdediging van de rechten van Texanen en heeft ook drie rechtszaken tegen Google aangespannen wegens soortgelijke schendingen.

Een Meta-woordvoerder uitte zijn tevredenheid over de resolutie en zei: “We zijn blij deze kwestie op te lossen en kijken ernaar uit om toekomstige mogelijkheden te onderzoeken om onze zakelijke investeringen in Texas te verdiepen, inclusief mogelijk ontwikkelende datacenters.”

Het schikkingsbedrag is meer dan het dubbele van wat Meta betaalde om een soortgelijke class action-rechtszaak in Illinois in 2021 te schikken.

Facebook analyseerde gezichten op foto’s, ook die van niet-Facebook-gebruikers

De rechtszaak, aangespannen door Paxton in februari 2022, beschuldigde Facebook ervan illegaal de gezichtsherkenningsgegevens van miljoenen inwoners van Texas te gebruiken via de inmiddels ter ziele gegane tool voor het taggen van foto’s, “Tag Suggestions”. Deze functie, geïntroduceerd in 2011, analyseerde gezichten op foto’s, inclusief die van niet-Facebook-gebruikers, en aanbevolen tags voor mensen die door de tool werden geïdentificeerd.

Paxton beweerde: “Meta heeft deze functie automatisch ingeschakeld voor alle Texanen zonder uit te leggen hoe de functie werkte. Zonder dat de meeste Texanen het wisten, heeft Meta ruim tien jaar gezichtsherkenningssoftware uitgevoerd op vrijwel elk gezicht op de foto’s die naar Facebook zijn geüpload, waarbij gegevens worden vastgelegd van de gezichtsgeometrie van de afgebeelde mensen, deed Meta dit ondanks het feit dat ze wist dat CUBI bedrijven verbiedt biometrische identificatiegegevens van Texanen vast te leggen.

Maanden voordat de rechtszaak werd aangespannen, stopte Facebook met de functie nadat ze in Illinois een nieuwe class action-rechtszaak had afgehandeld voor $ 650 miljoen.

Facebook beloofde destijds ook om de verzamelde gegevens van minstens 600 miljoen gebruikers die deel hadden uitgemaakt van het programma te verwijderen.

De rechtszaak in Texas was de eerste grote zaak die werd aangespannen onder de Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) Act van de staat, die in 2009 werd aangenomen.

De substantiële schikking schept een precedent voor toekomstige juridische stappen op dit gebied en weerspiegelt de ernst van de schendingen en de vastberadenheid van de staat om de privacyrechten van zijn inwoners te beschermen.

Google wordt geconfronteerd met soortgelijke juridische uitdagingen

Terwijl Meta de rechtszaak heeft opgelost, blijft Google te maken krijgen met juridische strijd.

In oktober 2022 spande Paxton een rechtszaak aan tegen Google, waarbij hij het bedrijf beschuldigde van het verzamelen van miljoenen biometrische identificatiegegevens, waaronder stemafdrukken en gezichtsgeometriegegevens, van Texanen via producten als Google Photos, Google Assistant en Nest Hub Max.

Bovendien klaagde Paxton Google in januari 2022 aan wegens het zogenaamd misleiden van consumenten uit Texas door hun persoonlijke locatiegegevens bij te houden, ondanks dat gebruikers dachten dat ze deze functie hadden uitgeschakeld.

De rechtszaak stelt dat Google de bedrieglijk verzamelde gegevens heeft gebruikt om advertenties te promoten, waardoor enorme winsten werden gemaakt.

Terwijl het juridische landschap rond de privacy van biometrische gegevens zich blijft ontwikkelen, benadrukken deze zaken het groeiende belang van strenge gegevensbeschermingsmaatregelen en de verantwoordelijkheid van technologiegiganten bij het beschermen van gebruikersinformatie.