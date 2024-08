Nasdaq test een belangrijk ondersteuningsniveau. Welke aandelen zijn hierin bepalend?

De Nasdaq 100 Futures zijn op een belangrijk ondersteuningsniveau geland, vóór de winsten van Big Tech. Handelaren en investeerders zullen de ontwikkelingen deze week nauwlettend in de gaten houden, aangezien enkele van de grootste technologiebedrijven van het land hun kwartaalrapporten bekendmaken.

Dit is hoe de zaken er momenteel voor staan op de daggrafiek.

Zoals te zien is op de grafiek, test de prijs momenteel voor de derde keer een belangrijk ondersteuningsgebied.

De trendlijn werd in april en mei al twee keer getest en weerkaatste er met succes vanaf.

Blikseminslag twee keer

Wat de Nasdaq-dip van april interessant maakt, is dat deze plaatsvond in een week waarin veel van de grootste bestanddelen van de Nasdaq-index hun winsten bekendmaakten. Je zou kunnen concluderen dat de markt het water blijft testen op tekenen dat de AI-rally uitdooft. Maar het blijft doorgaan.

Uit dit voorval kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste: als de technologiebedrijven sterke winsten rapporteren, zal dit tot een nieuwe rally leiden.

Deze sterke inkomsten kunnen alleen voortkomen uit de groei van de AI-infrastructuur, dus het komt neer op een gok op AI.

Ten tweede, en dit scenario is nog beangstigender: als de winsten tegenvallen, zou dit tot een verkoop kunnen leiden die alle winsten van de afgelopen twee jaar teniet zou kunnen doen.

Het valt niet te ontkennen dat de rally sinds 2022 te danken is aan de aandelen ‘Magnificent 7’. En deze aandelen zijn alleen maar kunnen groeien dankzij de race naar de ontwikkeling van AI-technologieën.

Dus wat gebeurt er als de groei van AI stopt? Zullen de overige sectoren de controle over de index overnemen?

Ze zijn de afgelopen twee jaar relatief vlak gebleven in vergelijking met technologie. En het is onwaarschijnlijk dat ze zich zullen herstellen in de nasleep van de rampzalige technologie-inkomsten. Dit zou desastreus kunnen zijn voor de Amerikaanse aandelenmarkt.

Wie heeft de sleutel?

AI-chipfabrikant Taiwan Semiconductor heeft al bevestigd dat de AI-uitgaven stijgen.

Desondanks hebben de chipaandelen de afgelopen maand zware klappen gekregen. De huidige winst na marktwerking van AMD vormt daarom de sleutel, zij het een kleine, om de index enige steun te geven.

Dan is er Microsoft dat later vandaag ook zijn inkomsten bekendmaakt. Het feit dat de technologiegigant naar verwachting een kwartaalomzetgroei van 15% zal aankondigen, is op zijn zachtst gezegd beangstigend.

Als deze doelstellingen niet worden gehaald, zal de markt waarschijnlijk onder druk komen te staan, aangezien Microsoft het op een na grootste bestanddeel van de Nasdaq-index is.

Over zwaargewichten gesproken: de grootste gigant in de index, Apple Inc., maakt donderdagavond ook zijn winstrapport bekend, samen met Amazon, qua gewicht het vierde grootste bestanddeel.

Het behoeft geen betoog dat de komende twee dagen niet voor angsthazen zijn. Bulls en bears zullen de komende twee dagen tegen elkaar strijden, en de gevolgen van dat gevecht zullen het marktpad voor de komende drie maanden bepalen.