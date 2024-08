NEAR Protocol voorziet meer dan $300.000 aan langdurige liquidaties naarmate de prijs daalt

Het NEAR Protocol (NEAR) heeft te maken gehad met een scherpe daling: een daling van 3% in de afgelopen 24 uur en ruim 11% in de afgelopen week. Deze neergang komt te midden van bredere verliezen op de cryptocurrency-markt, waardoor de winsten die volgden op de toespraak van Donald Trump op Bitcoin 2024 teniet werden gedaan.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De bearish trend van de markt heeft tot aanzienlijke liquidaties geleid, wat met name gevolgen had voor longposities.

Momenteel handelt NEAR rond de $5,23, en zweeft rond de psychologisch kritische grens van $5.

Stieren hebben moeite om de beren af te weren, omdat gegevens van Coinglass aangeven dat bullish weddenschappen op NEAR alleen al in de afgelopen 24 uur meer dan $313.000 hebben geliquideerd.

Het totale aantal liquidaties voor NEAR-handelaren heeft de $352.000 overschreden, waarbij slechts $39.000 voor rekening komt van shortposities.

Deze trend komt overeen met de bredere cryptocurrency-markt, die getuige is geweest van meer dan $134 miljoen aan liquidaties, waarbij longs met meer dan $109 miljoen het meest te lijden hebben gehad. Bij shorts zijn ongeveer $25 miljoen aan posities geliquideerd, wat de huidige volatiliteit van de markt benadrukt.

NEAR Protocol en de gedecentraliseerde AI-markt

Copy link to section

Ondanks de recente dalingen blijft het NEAR Protocol interesse wekken, vooral in de gedecentraliseerde AI- en Web3-markten. NEAR is een proof-of-stake Layer-1-blockchain die is ontworpen om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te ondersteunen, waardoor het een centraal punt is voor investeerders die deze innovatieve sectoren willen aanboren.

Een indicator van deze groeiende belangstelling is de recente lancering van Grayscale door digitale vermogensbeheerder Grayscale van een AI-fonds dat het NEAR Protocol tot zijn eerste activa behoort.

Het Grayscale Decentralized AI Fund richt zich op geaccrediteerde beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan native tokens van toonaangevende gedecentraliseerde AI-protocollen.

Naast NEAR bevat het fonds tokens zoals Filecoin, Render, Livepeer en Bittensor.

Grayscale heeft ook de NEAR Trust geïntroduceerd, een beleggingsproduct dat exclusieve mogelijkheden biedt om in NEAR te investeren, wat het potentieel van het protocol voor toekomstige groei en adoptie onderstreept.

Wat is het volgende voor een NEAR-prijs?

Copy link to section

De cryptocurrency-markt leek eerder deze week klaar voor een uitbraak toen Bitcoin na de Bitcoin 2024-conferentie naar de grens van $70.000 steeg. De angst voor een mogelijke uitverkoop van BTC door de Amerikaanse overheid heeft echter geleid tot een terugtrekking van de markt, waarbij altcoins zoals NEAR terugvallen naar belangrijke ondersteuningsniveaus.

Momenteel handelt NEAR op een kritieke drempel. Technische indicatoren duiden erop dat beren druk zouden kunnen blijven uitoefenen, wat tot verdere dalingen zou kunnen leiden. Niettemin blijven de langetermijnvooruitzichten voor NEAR veelbelovend vanwege de strategische positionering in de gedecentraliseerde AI- en Web3-markten.

NEAR price chart. Source: TradingView

De relatieve sterkte-index en de voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie-indicatoren op de dagelijkse grafiek zijn beide in het voordeel van verkopers op de korte termijn. De belangrijkste prijs om te bekijken is $ 5,00 en $ 4,41.

Als de bulls echter boven de $5,00 blijven, zou een herstel voorbij de primaire hindernis rond $6,46 hen in staat kunnen stellen zich te richten op de piek van het jaar tot nu toe op $9,00.