Perplexity AI om uitgevers te compenseren voor inhoud: zullen Google en OpenAI dit voorbeeld volgen?

In een poging om te herstellen van de recente public relations-uitdagingen, zet Perplexity AI een belangrijke stap om zijn imago te verbeteren door een nieuw initiatief te lanceren dat gericht is op het compenseren van makers van inhoud.

De startup, die te maken kreeg met terugslag vanwege het gebruik van premium-inhoud zonder de juiste attributie op zijn AI-zoekplatform, introduceert nu een programma dat is ontworpen om uitgevers te betalen voor hun bijdragen.

Deze stap benadrukt een opkomende trend in de AI-industrie en roept vragen op over de vraag of andere technologiegiganten zoals Google en OpenAI een vergelijkbare aanpak zullen volgen.

Perplexity AI’s uitgeversprogramma

Het nieuwe initiatief van Perplexity AI, bekend als het Publishers’ Program, is bedoeld om mediaorganisaties financieel te belonen voor hun inhoud die wordt gebruikt bij het genereren van zoekresultaten op het platform.

Partners in dit programma zijn onder meer gerenommeerde publicaties als Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune en Entrepreneur.

Het programma is ontworpen om uitgevers per bron te betalen, wat betekent dat de vergoeding gekoppeld is aan het gebruik van individuele artikelen. Details over de betalingsbedragen zijn echter nog niet bekendgemaakt.

De lancering van dit programma vindt plaats tegen de achtergrond van de hoge kosten die gepaard gaan met het ontwikkelen en onderhouden van door AI aangedreven zoektechnologieën.

De aanhoudende kosten van AI-onderzoek en -implementatie hebben bedrijven in de sector financieel onder druk gezet, waarbij velen prioriteit geven aan snelle innovatie boven kostenefficiëntie.

Perplexity AI, dat nog maar twee maanden geleden 250 miljoen dollar aan financiering binnenhaalde tegen een waardering van 3 miljard dollar, staat voor de uitdaging om zijn financiële verplichtingen in evenwicht te brengen met winstgevendheid.

Volgens Shevelenko, Chief Business Officer van Perplexity, moet het bedrijf met voorzichtigheid omgaan met adverteren, omdat dit een cruciaal onderdeel is van hun bedrijfsmodel.

“We hebben reclame nodig om succesvol te zijn, want het wordt ons belangrijkste bedrijfsmodel”, aldus Shevelenko.

Dit onderstreept het belang van het beheren van de uitgaven, inclusief betalingen aan uitgevers, om de financiële gezondheid op de lange termijn te garanderen.

Wat gaan Google en OpenAI doen?

De introductie van het Publishers’ Program van Perplexity AI heeft de aandacht getrokken van waarnemers uit de sector, waaronder de CEO van Automattic, een partner in het programma, die de inkomstenverdeling prees als superieur aan het nulcompensatiemodel van Google.

Deze vergelijking roept de vraag op of grote spelers als Google en OpenAI soortgelijke strategieën zouden kunnen hanteren.

Zowel Google als OpenAI hebben echter een reputatie opgebouwd en uitgebreide middelen die hen beschermen tegen de directe druk waarmee Perplexity AI wordt geconfronteerd.

De details van het compensatiemodel van Perplexity blijven onduidelijk, vooral met betrekking tot kleinere uitgevers die mogelijk niet zo veel profiteren als grotere partners.

Deze onzekerheid zou de bredere impact van het programma kunnen beperken en heeft mogelijk geen invloed op de strategieën van grotere technologiebedrijven.

Hoewel de inspanningen van Perplexity AI om uitgevers te compenseren een opmerkelijke verschuiving in de branche vertegenwoordigen, valt nog te bezien of deze aanpak tot soortgelijke stappen van Google of OpenAI zal leiden. De voortdurende uitdaging voor Perplexity AI zal zijn om de inspanningen voor imagoverbetering in evenwicht te brengen met de financiële realiteit van het runnen van een AI-gedreven bedrijf.

