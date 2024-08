Top Hamster Kombat-statistieken voorafgaand aan de HMSTR-airdrop

Hamster Kombat zal in de schijnwerpers staan nu het tap-to-earn-netwerk de komende weken zijn langverwachte airdrop zal lanceren. Als alles goed gaat, zal het platform dit jaar een van de grootste airdrops hebben. Hier zijn dus enkele van de belangrijkste statistieken over Hamster vóór de lancering.

Hamster Kombat-aantal gebruikers

De belangrijkste statistiek van elk gamingplatform is het aantal geregistreerde en actieve gebruikers. Volgens Hamster Kombat-ontwikkelaars heeft het netwerk meer dan 300 miljoen gebruikers van over de hele wereld verzameld. Dit is een enorm aantal als je bedenkt dat de wereld een bevolking van meer dan 8 miljard gebruikers heeft. Het is hoger dan de bevolking van de meeste landen.

De cijfers zijn ook hoog gezien het feit dat het platform in maart werd gelanceerd. Pinterest, dat al meer dan tien jaar bestaat, heeft daarentegen 518 miljoen gebruikers.

Hamster Kombat is veel groter dan andere tap-to-earn-platforms zoals Notcoin, TapSwap en Pixelverse, die 40 miljoen, 66 miljoen en 75 miljoen gebruikers hebben. Het is ook hoger dan Telegram-spellen zoals Catizen en Gamee.

Deze platforms zijn om drie belangrijke redenen zo snel gegroeid. Ten eerste maken ze gebruik van de infrastructuur van Telegram, wat betekent dat je geen applicatie hoeft te installeren om ze te gebruiken. Ten tweede heeft Telegram meer dan 950 miljoen gebruikers.

Ten slotte is het gegroeid omdat gebruikers hopen uiteindelijk hun tokens te kunnen uitbetalen wanneer het zijn airdrop lanceert. Volgens het witboek zal echter 60% van het airdropvolume naar spelers gaan, terwijl de rest naar marktliquiditeit, partnerschappen en subsidies gaat.

Hamster Kombat dagelijks actieve gebruikers

Niet alle 300 miljoen gebruikers gebruiken het Hamster Kombat-platform elke dag. Toch heeft het netwerk meer dan 50 miljoen dagelijkse actieve gebruikers verzameld, een cijfer dat hoger is dan dat van Trump’s Truth Social en lager dan dat van Roblox.

Deze cijfers zijn ook veel hoger dan die van andere ooit populaire spelplatforms zoals Decentraland, Sandbox en Axie Infinity, die slechts een paar maandelijkse gebruikers hebben.

Hamster Kombat YouTube-statistieken

Ondertussen heeft Hamster Kombat het record van de snelstgroeiende YouTube-abonnees verbroken. Het heeft in minder dan twee maanden meer dan 34,4 miljoen abonnees verzameld.

De video’s zijn ook erg populair omdat er meer dan 823 miljoen kijkers zijn. De top drie van populairste video’s zijn respectievelijk meer dan 54 miljoen, 31 miljoen en 30 miljoen keer bekeken.

Dit zijn spectaculaire cijfers sinds Apple zijn kanaal in 2005 lanceerde en 19,2 miljoen abonnees en 1,1 miljard views heeft verzameld. MKBHD, de zeer populaire technische YouTuber, heeft meer dan 19,2 miljoen abonnees.

Het YouTube-kanaal van Hamster Kombat is populair geworden omdat gebruikers betaald worden om zich te abonneren en video’s te bekijken.

Hamster Kombat X-abonnees

Ondertussen heeft Hamster Kombat ook veel X-abonnees, voorheen Twitter, gekregen. Het heeft meer dan 12,4 miljoen abonnees. Hierdoor wordt het meer gevolgd dan alle andere cryptoprojecten zoals Solana, Pi Network, Cardano en Toncoin.

Telegram-abonnees

Hamster Kombat is ook een van de populairste spelers in de Telegram-applicatie. Het heeft meer dan 52 miljoen abonnees. Net als op andere sociale mediaplatforms betaalt het netwerk gebruikers om zich te abonneren op de Telegram-applicatie.

HMSTR-marktkapitalisatie na lancering

De andere belangrijke Hamster Kombat-statistieken zijn de marktkapitalisatie wanneer deze wordt gelanceerd. Omdat HMSTR niet beursgenoteerd is, is het voorlopig niet mogelijk om de waardering en de prijs ervan na de lancering te voorspellen.

Er zijn echter andere manieren om de waardering ervan te schatten. Notcoin, het grootste beursgenoteerde tap-to-earn-netwerk, heeft een marktkapitalisatie van meer dan $1,4 miljard en heeft meer dan 40 miljoen gebruikers.

Hamster is ook een populairder platform en heeft zes keer zoveel gebruikers. Daarom kunnen we op basis van deze statistieken aannemen dat de marktkapitalisatie van Hamster minstens zes keer groter zal zijn dan die van Notcoin. In dit geval zou het een marktkapitalisatie van meer dan $7 miljard kunnen krijgen, wat het de 17e grootste cryptocurrency ter wereld zou maken.

Wat is de toekomst van Hamster Kombat?

De vraag is daarom wat de toekomst ligt voor Hamster Kombat. Gebaseerd op de prijsactie van andere tap-to-earn-tokens zoals Notcoin en Pixelverse, bestaat de kans dat de HMSTR-tokenprijs na de lancering zal dalen. Deze tokens zijn met meer dan 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt sinds de lancering.

Het andere risico voor Hamster Kombat en andere tap-to-earn-netwerken is dat de industrie zou kunnen veranderen in move-to-earn en play-to-earn. Move-to-ear-platforms zoals StepN en Sweatcoin, die ooit populair waren, hebben onlangs marktaandeel verloren en hun tokens zijn gedaald.

Op dezelfde manier hebben play-to-ear-netwerken zoals Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games en Axie Infinity (AXS), die tijdens de pandemie een hoge vlucht namen, hun glans verloren. De meeste daarvan hadden ooit een waarde van $5 miljard en zijn nu gedaald tot onder de $1 miljard.

De uitdaging is dat er geen vraag meer zal zijn naar het Hamster Kombat-ecosysteem nadat gebruikers hun bestaande tokens hebben geliquideerd.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.