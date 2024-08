Jim Cramer, de bekende financiële commentator, heeft een positieve kijk op McDonald’s Corp (NYSE: MCD), ondanks de teleurstellende resultaten over het tweede kwartaal van het bedrijf.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Terwijl beleggers hun focus verleggen van hoogvliegende aandelen naar aandelen met potentieel voor herstel, onderscheidt McDonald’s zich als een veelbelovende kandidaat voor toekomstige groei.

Hoewel de winsten van McDonald’s over het tweede kwartaal achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street, presteren de aandelen vandaag goed.

Cramer schrijft deze veerkracht toe aan het bredere marktsentiment, dat de aandelen de komende weken zou kunnen steunen.

Hij benadrukte dat de recente koersstijging van McDonald’s wellicht niet rechtstreeks verband houdt met de huidige financiële situatie, maar eerder met het vertrouwen van beleggers in het herstelpotentieel ervan.

In een poging de verkoop te stimuleren heeft McDonald’s betaalbare maaltijden geïntroduceerd. Deze strategische zet zal naar verwachting de omzetgroei stimuleren, zoals Cramer opmerkte in zijn commentaar op CNBC.

Deutsche Bank verwacht opwaarts potentieel voor McDonald’s-aandelen

Copy link to section

Het optimisme van Cramer wordt weerspiegeld door analist Lauren Silberman van Deutsche Bank, die vanochtend haar koopadvies voor McDonald’s herbevestigde.

Silberman heeft een koersdoel gesteld van $295 voor het aandeel, wat een potentiële stijging van ongeveer 13% ten opzichte van het huidige niveau aangeeft.

In haar brief aan klanten sprak Silberman het vertrouwen uit dat McDonald’s zijn prijsuitdagingen zal aanpakken en wereldwijd meer klanten zal aantrekken.

Ze verwacht dat het sterke management van het bedrijf effectief met de huidige economische tegenwind om kan gaan. Silberman noemde ook het aantrekkelijke dividendrendement van McDonald’s van 2,53% als een dwingende reden voor beleggers om de aandelen aan te houden.

Financiële prestaties van McDonald’s in het tweede kwartaal

Copy link to section

McDonald’s rapporteerde voor het tweede kwartaal een omzet van $6,49 miljard, vrijwel onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst daalde echter naar $2,02 miljard, vergeleken met $2,31 miljard een jaar geleden.

De daling van de omzet in dezelfde winkels in alle divisies, in combinatie met de impact van het conflict tussen Israël en Hamas op verschillende markten, is een grote zorg voor het bedrijf.

Ondanks deze uitdagingen is McDonald’s erin geslaagd het vertrouwen van investeerders te behouden.

Het vermogen van het bedrijf om waarde te bieden via zijn nieuwe maaltijdopties en zijn strategische focus op het behouden van winstgevendheid zullen van cruciaal belang zijn omdat het wordt geconfronteerd met een concurrentielandschap en economische druk.

Vooruitkijkend zal het succes van McDonald’s grotendeels afhangen van zijn vermogen om de winstgevendheid op peil te houden en zijn marktpositie te versterken en tegelijkertijd waarde te leveren aan zijn klanten.

Met positieve projecties van analisten en lopende strategische initiatieven blijft McDonald’s een belangrijke speler om de komende kwartalen in de gaten te houden.