Wells Fargo wordt geconfronteerd met een rechtszaak wegens vermeend wanbeheer van de gezondheidszorgplannen en te hoge receptkosten

De Amerikaanse financiële dienstverlener Wells Fargo & Co. is getroffen door een class action-rechtszaak waarin de bank wordt beschuldigd van verkeerd beheer van haar ziektekostenverzekering voor werknemers, waardoor tienduizenden Amerikaanse werknemers zouden worden gedwongen te veel te betalen voor geneesmiddelen op recept.

De rechtszaak, die dinsdag bij de federale rechtbank van Minnesota is ingediend, beweert dat de bank de Employee Retirement Income Security Act (ERISA) heeft geschonden, die bepaalt dat bedrijven de gezondheids- en pensioenplannen van werknemers verstandig moeten beheren.

Deze juridische actie werd naar voren gebracht door vier voormalige werknemers en volgt een patroon van toenemende controle op Wells Fargo.

Nog maar een dag eerder beval een Amerikaanse rechter de bank een nieuwe rechtszaak aan te spannen, waarin zij beweerde dat zij aandeelhouders had bedrogen door te doen alsof zij zich inzette voor diversiteit bij het aannemen van personeel, door nep-sollicitatiegesprekken te voeren met niet-blanke en vrouwelijke sollicitanten zonder de intentie hen in dienst te nemen.

De Amerikaanse districtsrechter Trina Thompson in San Francisco vond direct en indirect bewijs dat erop wees dat de bank van plan was aandeelhouders te bedriegen over haar aanwervingspraktijken, waardoor een eerdere afwijzing van de rechtszaak afgelopen augustus ongedaan werd gemaakt.

Beschuldigingen van opgeblazen medicijnprijzen

De kern van de rechtszaak in Minnesota draait om beweringen dat het zorgplan van Wells Fargo hoge prijzen betaalt aan apotheekvoordelenbeheerders (PBM’s).

PBM’s onderhandelen met medicijnfabrikanten, ziektekostenverzekeringen en apotheken om de prijzen van geneesmiddelen op recept vast te stellen en te bepalen welke medicijnen in hun formulieren worden opgenomen.

De eisers beweren dat het gezondheidszorgplan exorbitante prijzen voor medicijnen heeft betaald, ver boven de markttarieven.

Een treffend voorbeeld dat in de rechtszaak wordt genoemd, betreft het kankermedicijn bexarotene.

Het gezondheidsplan van Wells Fargo zou naar verluidt meer dan $ 69.000 hebben betaald voor een tube bexaroteen, die bij andere apotheken voor slechts $ 3.750 kon worden gekocht.

Bovendien beweert de rechtszaak dat het gezondheidsplan de prijzen van generieke ‘speciale medicijnen’ die worden gebruikt om bepaalde aandoeningen te behandelen, met bijna 400% heeft verhoogd.

De rechtszaak stelt een landelijke groep deelnemers en begunstigden van gezondheidszorgplannen voor, waaronder mogelijk tienduizenden mensen.

De eisers eisen niet-gespecificeerde schadevergoeding en wettelijke boetes, met als doel Wells Fargo verantwoordelijk te houden voor het vermeende wanbeheer en de te hoge prijzen.

Landelijk onderzoek naar PBM’s

Deze rechtszaak tegen Wells Fargo maakt deel uit van een bredere trend van toegenomen toezicht op PBM’s en hun rol in de stijgende kosten van geneesmiddelen op recept in de Verenigde Staten.

PBM’s worden geconfronteerd met toenemende kritiek van overheidsinstanties en belangengroepen die beweren dat hun praktijken aanzienlijk bijdragen aan de stijgende medicatieprijzen.

Eerder deze maand stemde de Federal Trade Commission (FTC) met 4-1 voor het vrijgeven van een tussentijds rapport met bevindingen uit haar twee jaar durende onderzoek naar de zes grootste PBM’s van het land.

Het bureau beweerde dat verticale integratie en marktconsolidatie het mogelijk hebben gemaakt dat een paar PBM’s aanzienlijke macht hebben kunnen uitoefenen over de medicijnprijzen en consumentenkosten, evenals over niet-gelieerde apotheken.

De rechtszaak van Wells Fargo is de laatste in een reeks juridische acties tegen door de werkgever gesponsorde zorgverzekeringen die ervan worden beschuldigd er niet in te zijn geslaagd lagere medicijnprijzen voor hun deelnemers te bewerkstelligen.

Johnson & Johnson wordt geconfronteerd met een soortgelijke voorgestelde class action-rechtszaak die in februari bij de federale rechtbank van New Jersey is ingediend.

De eisers in die zaak beweren dat het wanbeheer van het gezondheidsplan door het bedrijf heeft geresulteerd in miljoenen dollars aan te veel betaalde medicijnen.

Johnson & Johnson heeft stappen ondernomen om de zaak te seponeren, met het argument dat hun plan de deelnemers daadwerkelijk geld heeft bespaard en dat de genoemde eiser geen wettelijke bevoegdheid heeft om een rechtszaak aan te spannen.

Tot nu toe heeft Wells Fargo niet gereageerd op verzoeken om commentaar op de rechtszaak.

De uitkomst van deze zaak zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop door de werkgever gesponsorde gezondheidszorgplannen in de toekomst onderhandelen over de prijzen van medicijnen en het beheer van PBM-relaties.